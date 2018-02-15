Міністерство фінансів США «активно працює» над новими санкціями проти Росії

Міністр фінансів США Стівен Мнучин відповів законодавцям, котрі вважають, що адміністрація зволікає із введенням санкцій проти фігурантів «кремлівського списку».

Міністр Стівен Мнучин заявив, що адміністрація Трампа «активно працює» над введенням санкцій проти Росії у зв’язку з її втручанням на виборах в США в 2016 році.

«Ми активно працюємо над санкціями щодо Росії за підсумками секретного брифінгу», – заявив Мнучин на слуханнях у комітеті Сенату з фінансів, присвяченим президентському проекту бюджету на 2019 рік.

Демократи неодноразово критикували міністра за відмову адміністрації скористатися законом, прийнятим переважною більшістю представників обох партій, який дає Міністерству фінансів нові повноваження щодо введення санкцій проти Росії.

«Я можу запевнити вас, що ці санкції з’являться, – сказав Мнучин. – Ми працюємо над ними прямо зараз».

Адміністрація Дональда Трампа не запровадила жодних санкцій проти Росії 29 січня, коли вона отримала таку можливість відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій.

Закон, розроблений у Конгресі з явною метою покарати Росію за втручання на виборах, також вимагав, щоб Міністерство фінансів представило Конгресу список впливових і багатих росіян, близьких до Володимира Путіна, з розрахунком на те, що оточення російського президента стане об’єктом для санкцій. Міністерство також повинно було скласти секретну, детальнішу версію списку олігархів.

«Просив вас президент Сполучених Штатів ввести санкції проти Росії? – запитала на слуханнях сенатор-демократ Клер Маккаскі. – Я хочу знати, чи просив він вас. Я ніколи не чула, щоб президент США говорив щось погане про Росію. Ніколи».

Мнучин відповів, що президенту не довелося безпосередньо просити його про це, оскільки він попередньо поінформував Трампа про свої плани після представлення доповіді міністерства Конгресу в кінці січня.

«Йому не довелося просити мене, оскільки я поінформував президента, –сказав Мнучін. – Я сказав, що ми будемо вводити санкції проти Росії, і він був радий почути це».

Напружена розмова з законодавцями відбулася через день після того, як керівники американської розвідки попередили, що «не повинно бути сумнівів», що Росія планує втрутитися в майбутні вибори, що відбудуться цього року в США.

Мнучин не уточнив, коли Міністерство фінансів може вжити заходів, але дав зрозуміти, що про санкції буде оголошено найближчим часом.

В кінці січня він заявив сенаторам, що основою для нових санкцій «в найближчому майбутньому» стане секретна версія доповіді.

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