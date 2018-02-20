План Пентагону стосовно Росії не виконував ані Трамп, ані Обама – екс-голова відомства

В статті Politico «Війна, в якій Америка не воює», колишній міністр оборони США Ештон Картер розповідає про плани протистояння Росії і чому як Обама, так і Трамп не виконали їх.

Коли, на початку 2015 року, Картер очолив Пентагон, Росія щойно забрала Крим – це було перше збройне завоювання території в Європі з кінця Другої світової війни; війська Росії також дестабілізували схід України.

Тоді Картер дав завдання Пентагону розробити перший після закінчення «холодної війни» військовий план проти Росії.

«Плани НАТО та США з оборони Німеччини проти вторгнення з боку Варшавського пакту – все це пішло після того, як було знесено Стіну і потім розпався Радянський Союз і ми не вважали ці плани необхідними. Три роки тому, коли я був міністром оборони, я сказав: «Мусимо це змінити». Нам потрібен план кампанії військової, а також політично-військової, яка дає відсіч».

Новий план є сучасною версією «стримувань часів ’холодної війни’, з огляду на кібератаки та «маленьких зелених чоловічків», як-то російські військові, які таємно вторглись до України».

На той час, Кремль вже почав приховану кампанію з втручання до президентських виборів США, як повідомляється в звинуваченнях, висунутих в рамках розслідування спеціального прокурора Мюллера.

Картер підтримує більш потужні дії, ніж санкції та публічне засудження у відповідь Росії. Він також розкритикував небажання Трампа сприймати результати аналітичної діяльності розвідки стосовно дій Росії. «Не можна відповідати на фактичну агресію в Вашій країні, просто не визнаючи такий факт», - сказав Картер.

Влітку 2016 року, Картер виступив проти політики держсекретаря Джона Керрі, який прагнув домовитись з Росією стосовно Сирії, повідомляє видання. Російські військові вторглись до Сирії, щоб підтримати лояльний до Росії режим Асада. Керрі намагався домовитись з Росією про режим припинення вогню, в рамках якого американські та російські військові спільно протистояли б терористичним групам в Сирії.

Пентагон виступав проти. «Я не хотів, щоб Сполучені Штати пов’язували політично, чи морально, з тим, що робили росіяни» в Сирії, - сказав Картер. «Зрештою, президент Обама погодився з нами, що ми розведемо нашу діяльність в Сирії, ми продовжимо боротись проти ІДІЛ, що потрібно, щоб захистити наш народ. Вони продовжать фактично розпалювати і збурювати громадянську війну в Сирії і ми будемо слідкувати, щоб наші сили і їх сили не зіткнулись... Нам не потрібна була їх допомога і ми не хотіли, щоб вони мали справу з тим, що ми робили», - наголосив Картер.

Російська кампанія, що є тепер цілком очевидною після п’ятничних звинувачень, була частиною інформаційної війни та діяльності з політичної дестабілізації, яку Кремль вів в Україні та в Східній Європі декілька років.

Картер доручив зробити військовий план Пентагону два роки тому і його не здивували хакерські напади. «Я бачив це у військовій площині від росіян в Україні, країнах Балтії та інших, включаючи маленьких зелених чоловічків, кібернапади і велику брехню та інші види маніпулювання інформацією. Мене не здивували, що вони робили це в США», - заявив Картер.

Дивує не те, що Росія це робить. Дивує те, що в 2016 році і навіть тепер в 2018, Америка фактично вирішила не відповідати, наголошує Politico.

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