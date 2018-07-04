Москва має "змінити поведінку", щоб покращити відносини з Вашингтоном – сенатор США

Американський сенатор-республіканець від Південної Дакоти, який разом з групою законодавців США відвідує Росію в рамках підготовки до саміту президентів двох країн, Джон Тун, заявив, що Росія може покращити відносини з США, якщо не буде втручатись до проміжних виборів США 2018 року.

За словами Джона Туна, Росія має «змінити поведінку», щоб досягти покращення відносин між Вашингтоном і Москвою.

«Напередодні проміжних виборів США 2018 року, найкращий спосіб продемонструвати ці зміни – показати американському народу, Конгресу США та нашій адміністрації, що росіяни не мають наміру руйнувати вибори або грати з ними» - додає сенатор.

Нагадаємо, що вчора голова делегації американських законодавців Ричард Шелбі заявив, що сподівається на «новий день» у відносинах США та Росії. Сенатор-республіканець від Алабами Шелбі зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві за два тижні до Гельсінського саміту. «Цей саміт стане початком, можливо, новим днем. Почекаємо на саміт і побачимо, але світові краще, коли в США та Росії менш напружені відносини» - заявив Шелбі.

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