Москва створює окремий банк, щоб обходити санкції США - FT

Росія оголосила про створення нового банку, який буде обслуговувати оборонну промисловість Росії, повідомляє Financial Times

Центральний банк Росії оголосив, що дев’ятий за величиною банк країни "Промсвязьбанк" стане "банком для обслуговування підприємств військово-оборонного комплексу", повідомляє видання.

Центральний банк націоналізував "Промсвязьбанк" минулого року. Тоді ж в Кремлі почали обговорювати створення нового оборонного банку в рамках заходів з уникнення американських санкцій, що діють проти підприємств оборонної промисловості Росії.

Міністр фінансів Росії Сілуанов також готується до випуску облігацій на 3 мільярди доларів США для того, щоб російські олігархи мали можливість повернути свої статки до Росії з-за кордону через побоювання санкцій.

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Можливо, "Промсвязьбанк" перебере на себе кредитування оборонних підприємств від великих державних позичальників, таких як "Сбербанк" та "ВТБ", вважає Олександр Данілов, аналітик Fitch Ratings, повідомляє FT.

Ймовірно, "Промсвязьбанк" підпаде під обмеження подібні до тих, що діють стосовно "Росії" та "СМП" – двох банків, якими володіють друзі дитинства Путіна, і які заблоковані Visa та MasterCard і не можуть проводити угоди з іноземною валютою, зазначив Данілов.

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