США знову звинуватили Росію в недотриманні режиму санкцій проти КНДР

Держдепартамент посилався на повідомлення про доставку північнокорейського вугілля в російські порти для подальшої відправки в інші країни

США знову звинуватили Росію в тому, що вона не застосовує міжнародні санкції проти Північної Кореї, введені у зв’язку з її ракетними і ядерними випробуваннями.

«Ми попередили Росію про незаконну торгівлю північнокорейським вугіллям через її порти», – написала в Твіттері в понеділок представниця Держдепартаменту Гедер Науерт.

«Росія заявила, що виконуватиме всі резолюції Ради Безпеки ООН, але вона не застосовує їх і винагороджує незаконну поведінку КНДР, – вказала Науерт. – Часу для виправдань більше немає».

Науерт посилалася на недавнє повідомлення агентства Reuters про те, що торік Північна Корея доставляла до Росії вугілля, яке потім переправлялося в Південну Корею і Японію, що, ймовірно, є порушенням санкцій ООН.

Рада Безпеки ООН у серпні минулого року заборонила Північній Кореї експортувати вугілля в рамках санкцій, покликаних позбавити її важливого джерела іноземної валюти, яка потрібна Пхеньяну для фінансування своїх програм розробки ядерної і ракетної зброї.

Посилаючись на три анонімні джерела в західноєвропейській розвідці, інформагентство повідомило, що з тих пір Північна Корея принаймні три рази доставляла вугілля в російські порти Находка і Холмськ, де він вивантажувався, після чого перевантажувався на судна, які доставляли його до Південної Кореї або Японії.

Джерело в західній судноплавній галузі окремо повідомило Reuters, що деякі з цих вантажів були доставлені в Японію і Південну Корею в жовтні минулого року.

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