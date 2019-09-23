В України зараз вікно можливостей, щоб нормалізувати життя на Донбасі - колишній перший заступник глави місії ОБСЄ

В України з’явилось вікно можливостей, щоб люди, яких заторкнула війна, могли повернутись до нормального життя, час втрачати не варто, вважає колишній голова моніторингової місії в Україні Александер Гуґ. В інтерв’ю Мирославі Ґонгадзе він прокоментував, за яких умов можливі вибори на сході України і з чого варто починати переговори про мир.

Мирослава Ґонґадзе, Голос Америки: Пане Гуґ, як би Ви оцінили ситуацію на сході України, особливо в час можливих мирних переговорів?

Александр Гуґ, колишній заступник голови моніторингової місії в Україні: Якщо глянути на звіти чи правозахисних організацій ООН, чи ОБСЄ, можна бачити, що основні причини, чому продовжуються бойові дії, не змінилися, і це досі спричиняє жертви серед цивільного населення.

Зброя досі перебуває там, де вона не повинна бути і обидві сторони, що воюють, є надто близько одна до одної. Великі частини території з обох сторін є замінованими. Тож основні причини війни не змінилися.

Між тим, що змінилося, це тон розмов про цю проблему, про цей конфлікт, про цю війну. Зараз це виглядає більш позитивно, і це дає надію, що з’явиться можливість викорінити основні проблеми. І, так, деякі дії останнім часом є також позитивними. Обмін полоненими, який ми бачили, я вважаю це важливо, бо це стосується родин, звичайних людей.

Гадаю, зараз існує вікно можливостей, яке не слід втратити, щоб люди, на чиє життя впливає ця війна, змогли повернутися до нормального життя.

МҐ: Українська влада наразі говорить про можливість проведення виборів на окупованих територіях. Як забезпечити, щоб ці вибори були вільні і справедливі, щоб місія ОБСЄ могла там працювати?

Щоб провести вибори, щоб зробити усі наступні кроки, дуже важливо спочатку стабілізувати безпекову ситуацію, щоб закінчилися бої вздовж усієї лінії конфлікту

АГ: Дуже важливо те, що потрібно робити після того, як стихне зброя. І вибори, напевне, є частиною цього пакету дій. … Але щоб їх провести, щоб зробити усі наступні кроки, дуже важливо спочатку стабілізувати безпекову ситуацію, щоб закінчилися бої вздовж усієї лінії конфлікту.

МҐ: Чи може України провести вибори, якщо не зможе повернути контроль за тією територією?

АГ: Це те, що Україна та Росія мають самі врегулювати. Дуже важливо є розробити порядок дій і мати угоду про черговість виконання цих дій кожною стороною. Щоб не було непорозумінь, щоб це було чітко зрозуміло і для всіх залучених в цей процес, і для тих, хто хоче перевірити виконання цієї угоди, щоб порядок виконання цієї угоди був узгоджений наперед. Гадаю, це питання, яке треба в подальшому обговорити, врегулювати, щоб не було непорозумінь.

МҐ: Тобто спочатку мир, а потім вибори?

АГ: Важливо, щоб сторони погодились на ці кроки, інакше це не спрацює. І допоки не буде такої угоди про порядок виконання дій кожною стороною, доти триватимуть бойові дії.

Там росте нове покоління, там є діти, яким по 5-10 років, і вони не пам’ятають, яким життя було до війни

МҐ: Який ваш прогноз щодо настання миру на окупованих територіях? Чи ви передбачаєте повну інтеграцію тих територій до складу України?

АГ: Починати треба з того, щоб території, які наразі не є під контролем України, належали Україні. З цього мають починатися розмови. Так, я вважаю можливим, що ці території знову опиняться під українським контролем. Але важливо, що допоки це не трапиться, не можна гаяти час.

Я також переконаний, що місцеві мешканці вірять, що це можливо. Адже там росте нове покоління, там є діти, яким по 5-10 років, і вони не пам’ятають, яким життя було до війни. Це діти, які ще через 5 років, стануть новим поколінням. І тоді може зародитися дуже відмінна атмосфера на тих територіях. Тож дуже нагально і дуже важливо закінчити цю війну. Час зараз дуже важливий.

Я не кажу, що треба поспішати, але треба пам’ятати, що люди, яких торкнувся цей конфлікт, їх війна змінює не лише фізично, але й ментально.

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