Згідно з повідомленнями, у вівторок федеральний суд повинен винести вирок у справі втручання Росії у президентські вибори у США.

Суд має винести вирок громадянину Нідерландів Алексу Ван Дер Зваану за роблення фальшивих свідчень, вигаданих та обманних заяв бюро спеціального прокурора Роберта Мюллера, а також агентам Федерального бюро розслідувань.

Як пише видання The Hill, підсудний говорив неправду про останні зв’язки колишнім радником кампанії Трампа Ричардом Ґейтсом, після чого усунув з комп’ютера листування, видачі якого вимагало бюро спеціального прокурора.

Згідно з повідомленнями, він працював з фірмою, яку найняло Мінінстерство юстиції України, щоб підготувати звіт про судову справу колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Звинувачення проти Ван Дер Зваана, за всіма ознаками, пов’язані з юридичною фірмою Skadden, Slate, Meagher and Flom, яка помогла українському уряду відкинути міжнародну критику, що переслідування і засудження Тимошенко було політично мотивоване, пише The Hill.

Раніше фірма заявила, що вона звільнила Алекса Ван Дер Зваана у 2017 році і тепер співпрацює зі слідчими органами.

Торік газета The New York Times повідомила, що звіт був опрацьований колишнім головою кампанії Трампа Манафортом у рамках праці на колишнього президента України Віктора Януковича.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер веде слідство в справі можливих зв’язків між кампанією Трампа і Росією. Проте президент Трамп багато разів відкидав слідство як полювання на відьом і заперечив, що існувала змова між його кампанією і Росією.

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