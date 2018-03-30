Трамп не забуває про Україну, цікавиться прогресом у вирішенні конфлікту – посол США в РФ

Посол США у Москві Джон Гантсман сказав, що протистояння Заходу з Росією не зникне, навіть якщо Кремль обмежиться лише “дзеркальними” пропорціями дій у взаємному висланні дипломатів та в інших дипломатичних санкціях.

В інтерв’ю “Голосу Америки” посол підкреслив, що вважає одним зі своїх головних завдань - підтримувати можливості співпраці, але проблеми у відносинах з Росією, заявив він, спричинені не лише отруєнням у Британії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Успішним результатом було б, якби Росія відійшла від своєї злісної діяльності і стала відповідальним партнером

Інтерв’ю відбувалося у день, коли Москва готувала оголошення про висилання 60 американських дипломатів та закриття консульства США у Санкт-Петербурзі.

“Очевидно успішним результатом було б, якби Росія відійшла від своєї злісної діяльності і стала відповідальним партнером”, - сказав Джон Гантсман, нагадавши про приклад Сирії і поскаржившись, що Росія п’ять разів голосувала у Раді Безпеки ООН “проти розслідування зловживань Сирії хімічною зброєю.”

Посол заявив, що президент Дональд Трамп завжди виявляв послідовність у прагненні діалогу з Росією для практичних результатів.

“Він хоче знати, куди ми рухаємося, що зроблено, які досягнення, наприклад, стосовно України і в інших подібних питаннях”, - сказав Джон Ганстман в інтевр’ю.

В умовах дипломатичного протистояння, яке більшість політиків порівнюють з найгіршими часам "холодної війни", Ганстман сказав, що США повинні співпрацювати з Росією.

Коментуючи питання, що лунає у російських ЗМІ, про те, чому США вірять висновкам Британії про відповідальність Росії за спробу вбивства Сергія Скрипаля, посол сказав “Голосу Америки”:

“Ви не просто вирішуєте, що ви будете вірити. Ми - зрілі демократії. У нас є міцні громадянські суспільства. Ми відкриті, прозорі країни - Сполучені Штати і Сполучене Королівство. Отже неможливо проводити розслідування без багатьох пильних очей, які увесь час відстежують справу. Ми працюємо в таких умовах. Відповідальність Сполученого Королівства полягає у тому, щоб розслідувати справу і подати результати. Звичайно, відбувається тісний обмін інформацією. Саме так працюють такі речі у випадку служб безпеки”.

“Покращення” Юлії Скрипаль

Британські лікарі у четвер оголосили, що стан Юлії Скрипаль, 33-річної доньки колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля, швидко покращується, і що вона більше не в критичному стані.

Сергій Скрипаль, за повідомленням лікарні у Солсбері, далі залишається у критичному, але стабільному стані.

Скрипалі опинилися у лікарні чотири тижні тому, коли їх 4 березня знайшли непритомними на лавці у центрі містечка.

Репортери Британської телерадіомовної корпорації, не називаючи джерел, повідомляють, що Юлія Скрипаль вже при свідомості і може говорити.

Представники російського посольства у Лондоні неодноразово скаржилися, що їхнім представникам не надають інформації і не допускають до потерпілих, які є громадянами Росії.

Британські джерела дають зрозуміти, що поки триває розслідування, інформація про Скрипалів та про перебіг слідства буде контрольованою.

Останніми були оприлюднені дані, що найбільші сліди нервово-паралітичної отрути виявили на вхідних дверях помешкання Сергія Скрипаля у Солсбері.

Його донька Юлія прилетіла з Москви за день до інциденту.

Прем’єр-міністр Тереза Мей оголосила, що спроба вбивства була здійснена із застосуванням отрути “Новичок” із класу хімічної зброї, яка розроблялася у 80-х роках у Радянському Союзі, а згодом у Росії.

Британія поділилася зразками виявленої отрути та кров’ю потерпілих із фахівцями Міжнародної організації заборони хімічної зброї для окремих аналізів.

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