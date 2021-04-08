США наклали санкції на державне підприємство М'янми у відповідь на дії військового режиму країни

США наклали санкції на державне підприємство М'янми Myanma Gems Enterprise, яке бере участь у торгівлі дорогоцінним камінням. Це є відповіддю на ігнорування військовим режимом країни волі її громадян, та летальні нападів на протестувальників. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Накладаючи точкові санкції проти цього підприємства, ми відправляємо чіткий сигна військовим, що США будуть збільшувати тиск на джерела доходів режиму доки він не припинить своє насильство, звільнить всіх несправедливо затриманих, скасує загальнонаціональний надзвичайний стан, зніме обмеження на телекомунікації, та поверне М'янму на шлях до демократії", - йдеться у заяві.

Як відзначається у заяві, напади здійснювані військовими країни призвели до понад 500 смертей, включно із десятками дітей. Як відзначає Держдеп, брутальні дії сил безпеки 27-го березня призвели до загибелі понад 100 протестувальників.

Напередодні виконавчий директор міжнародної правозахисної орагнізації Human Rights Watch Кеннет Рот заявив про повну нездатність "тихої дипломатії" стримати військових у М'янмі, як у випадку звірств спрямованих проти рогінджа, так і у ситуаціях із переворотом у країні та розстрілами протестувальників.

"ООН справедливо виступає проти, здійснюючи тиск для того, щоб хунта змінила свій курс, замість того, щоб мовчки його прийняти", - відзначив Рот.

Раніше міністр закордонних справ Франції заявив про плани ЄС запровадити санкції проти військових М'янми.

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