11 000 випадків коронавірусу у США пов'язують із трьома м'ясопереробними заводами, яким Трамп наказав залишатись відкритими

Понад 11 тисяч випадків зараження коронавірусом пов'язують із трьома найбільшими у США заводами із переробки м'яса - Tyson Foods, Smithfield Foods and JBS, пише видання The Washington Post.

28 квітня президент Дональд Трамп підписав указ, використавши Закон щодо воєнного виробництва часів Другої світової, який наказав м’ясопереробним підприємствам країни продовжувати роботу, як ключовим елементам життєзабезпечення.

Місяць тому на цих підприємствах було 3 тисячі зареєстрованих хворих. Але з часу виходу указу кількість заражених потроїлась, а кількість смертей серед працівників зросла з 17 до 63, повідомляє центр розслідувальної журналістики Midwest Center for Investigative Reporting, пише The Hill.

Зокрема, у штаті Південна Дакота 29% від усіх зареєстрованих випадків COVID-19 пов'язані із захворюваністю на м'ясопереробних заводах, для Небраски це 20%, в Айові - 18%, повідомляє, Environmental Working Group.

Лише на Tyson Foods захворіли понад 7 тисяч працівників, минулого місяця ця цифра складала 1600 хворих. Зокрема, понад 700 нових випадків зараження зафіксували на чотирьох комбінатах, які були відкриті після виконання указу Трампа.

Американцям загрожує дефіцит харчів?

Своє рішення глава держави прийняв на тлі повідомлень про загрозу харчової кризи у США. Із початку пандемії більше десяти м’ясопереробних заводів у США мусили призупинити роботу через велику кількість випадків зараження COVID-19 серед працівників, а голова правління Tyson Foods заявив, що "ланцюг поставки їжі переривається", і що "вимушене закриття заводів з виробництва свинини, яловичини та курятини навіть на невеликий час, призведе до зникнення мільйонів фунтів м'яса з мережі постачання".

Щоб уникнути кризи, адміністрація Білого дому, окрім указу Трампа, вирішила проводити урядові закупки молочної продукції, м'яса та овочів на 3 мільярди доларів у місцевих фермерів, яким пандемія перекрила канали та ринки збуту, а також щоб допомогти людям, які потребують допомоги харчами, втративши джерела прибутку в умовах карантину. Зокрема, за планом частину продуктів мали спрямувати у так звані "банки їжі", благодійні організації, які збирають та роздають харчі бідним американцям.

Водночас, експерт агроринку Карл Сетцер розповідає, що не бачить негайного покращення ситуації. За його прогнозами, представники харчової промисловості не почнуть більше заробляти, навіть якщо м’ясокомбінати запрацюють на повну потужність: "Ми побачимо подальше падіння цін на свиней через те, що м’ясокомбінати не поспішатимуть купляти худобу, яку не можна вчасно переробити", - вважає він. ​

Удар по всій ланці харчової промисловості

Тим часом, від закриття м’ясопереробних підприємств страждає не лише кінцевий споживач, а й виробник м'яса. Фермери змушені зменшувати поголів’я свиней, в умовах, коли попит на їхню продукцію в умовах закриття закладів харчування сильно впав.

"Ринок обвалюється. Ціни на свинину впали на 50 відсотків", - каже Браян Данкен. Він керує фермою у штаті Іллінойс, яка ось уже чотири покоління належить його родині. - ​"На кожній проданій тварині ми втрачаємо 60-70% капіталовкладень. Так погано ще не було".

Збитки несуть і фермери, які вирощують корм для худоби, і скорочення поголів’я свиней може обернутись зниженням попиту на корм, а значить і на сою та кукурудзу.

Тож Рон Кіндред, який зазвичай вирощує сою на корм, привітав рішення Трампа заборонити припиняти переробку м’яса. "Думаю, для нас, фермерів, необхідно аби м’ясопереробні заводи працювали. Нам треба прогодувати людей тут, у США. Якщо закриються заводи і м’ясо перестане надходити, що будуть їсти люди? Вони повстануть, якщо не буде дешевого м’яса", - каже Кіндред.

Американці, загалом, не звикли до проблем з постачанням харчів. Але якщо карантин триватиме – безперебійний ланцюг поставок продукції від фермера до столу опиниться під загрозою, прогнозують оглядачі.

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