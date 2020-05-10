США закуповуватимуть у фермерів продукцію на 3 мільярди доларів, щоб допомогти їм у час пандемії

Президент Дональд Трамп розпорядився проводити урядові закупки молочної продукції, м'яса та овочів на 3 мільярди доларів у місцевих фермерів, яким пандемія перекрила канали та ринки збуту, а також щоб допомогти людям, які потребують допомоги харчами, втративши джерела прибутку в умовах карантину. Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

У квітні міністерство сільського господарства США оголосило про план допомоги фермерам у розмірі 19 мільярдів доларів.

Раніше американські фермери та представники харчової промисловості застерігали про можливість перебоїв із постачанням продуктів до магазинів США, а також про значні збитки, які вони несуть у зв'язку із закриттям кафе і ресторанів на карантин. Вони повідомляли, що змушені знищувати овочі, фрукти, а також свійських тварин через закриття м'ясопереробних заводів, якщо там виявляли випадки COVID-19.

Проте Трамп використав закон щодо воєнного виробництва часів Другої світової, щоб наказати м'ясопереробним підприємствам країни продовжувати роботу як ключовим елементам життєзабезпечення.

Також перебоїв зазнали так звані "банки їжі", благодійні організації, які збирають та роздають харчі бідним американцям.

Тим часом, через пандемію коронавірусу, у квітні У США зафіксували найбільше зростання безробіття за один місяць з часів Великої Депресії. Рівень безробіття у США склав 14,7%. Кількість безробітних збільшилась на 20,5 мільйона за місяць, йдеться у даних, оприлюднених Бюро статистики праці США у п'ятницю.

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