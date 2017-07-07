Росія відмовилася підтримати проект заяви Ради Безпеки ООН щодо КНДР

Москва не згодна з визначенням типу північнокорейської ракети як МБР

Росія відмовилася підтримати проект заяви Ради Безпеки ООН, що засуджує ракетний запуск в КНДР, оскільки в підготовленому США документі ракета названа міжконтинентальною балістичною, з чим Москва не згодна, повідомляють дипломати.

Заяви Ради Безпеки повинні бути схвалені всіма 15 членами.

Російська делегація в ООН заявила, що пропонувала внести правки до проекту документа. Поки неясно, чи будуть США вести подальші переговори з Росією в спробі досягти консенсусу в справі заяви.

Відмова Москви вважати північнокорейські ракети ракетами дальньої дії йде врозріз з планами Вашингтона, який хоче домогтися прийняття в ООН нових санкцій відносно КНДР. Представниця США Ніккі Гейлі в середу заявила, що планує запропонувати нові заходи в найближчі дні.

Москва заявила, що вважає запущену у вівторок ракету ракетою середньої дальності, Китай же ракету не ідентифікував.

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