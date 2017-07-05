Китай та Росія зближують позиції напередодні G20

Перед зустріччю G20 в Гамбурзі, лідери Росії та Китаю провели двосторонню зустріч, засвідчивши спільну позицію з ряду міжнародних питань.

Двосторонні відносини між країнами переживають «найкращі часи за всю історію», - заявив президент Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Росії.

Спостерігачів здивував не тільки рішучий тон заяви, але і той факт, що Китай та Росія видали спільну заяву з міжнародної політики

В спільній заяві, виданій за результатами зустрічей, Китай та Росія закликали Сполучені Штати, Північну Корею та Південну Корею приєднатись до плану деескалації в регіоні, запропонованого Китаєм, повідомляє Reuters. Згідно з планом, Північна Корея припиняє програму балістичних ракет, а Сполучені Штати та Північна Корея одночасно вводять мораторій на масштабні ракетні випробування.

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Обидві країни рішуче засудили розміщення ракетної системи США в Південній Кореї. Хоча розміщення комплексу було задумане як протистояння ядерній загрозі з Північної Кореї, Пекін непокоїть, що потужність радару поширюється і на територію Китаю, зазначає Foreign Policy.

Спостерігачів здивував не тільки рішучий тон заяви, але і сам той факт, що Китай та Росія видали спільну заяву з міжнародної політики, зазначає The Guardian.

Покращення китайсько-російських зв’язків в міжнародній політиці не обмежується питанням Північної Кореї. Як Москва, так і Пекін хотіли б розширити свій вплив на світовій арені і створити нові міжнародні інституції, пише The Guardian. Зокрема, Росія та Китай нещодавно покращили військове співробітництво, розширивши географію спільних військових навчань і торгівлю оборонними товарами.

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