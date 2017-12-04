Соромом назвав дії СБУ та ГПУ щодо НАБУ Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

"Соромно бачити, як Генеральна прокуртаруа та СБУ намагаються зірвати таємні операції НАБУ", - відзначив Карпентер на своїй сторінці у Twitter.

Заява Карпентера пролунала на фоні загострення протистояння між правоохоронними органами в Україні, які активно ставлять під сумнів юрисдикцію один одного у питанні розслідування справ пов'язаних із корупцією.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що окремі підрозділи НАБУ діють незаконно.

За інформацією "Німецької хвилі", генеральний прокурор України Юрій Луценко ввечері в неділю 3 грудня заявив, що всі агенти Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку у своїй роботі. Натомість у НАБУ заяви Луценка назвали наступом на незалежність бюро.

«Заяви генерального прокурора України про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного бюро не відповідають дійсності, а подекуди й суперечать здоровому глузду», — заявили в НАБУ, повідомляє "Громадське".

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