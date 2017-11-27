Спецпосланець США щодо України працює на громадських засадах - ЗМІ

Спеціальний представник США щодо України Курт Волкер працює на громадських засадах, як волонтер, а його призначення є тимчасовим. Про це сам Волкер розповів виданню Politico.

"Волкер розповів мені, що прийняв посаду тимчасово і на громадських засадах, і що це було необхідним через "особливо складний перехідний період", внаслідок якого у Державному департаменті не лишилось політичного призначенця? відповідального за переговори із Росією щодо України", - йдеться у статті.

Інформація про статус Волкера викликала здивування коментаторів.

"Волкер працює навіть не на постійній основі? Як це?", - твітує колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

"Дивовижно! Наш спеціальний посланець до України - той, хто веде переговори із Сурковим - є волонтером. Це чітко вказує на те, наскільки важлива для Трампа та Тіллерсона дана місія", - також відзначив колишній американський дипломат.

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