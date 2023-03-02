Кібератаки у США розглядатимуть як загрозу національній безпеці - нова стратегія Білого дому

Білий дім ініціює запровадження комплексних федеральних норм, щоб захистити онлайн-сферу від хакерів, зокрема, через запровадження відповідальності компаній за кібербезпеку, а також через ставлення до хакерських атак як загроз національній безпеці країни.

План президентської адміністрації увійшов до Національної кіберстратегії США, яку Білий дім оприлюднив в четвер, 2 березня.

У документі, серед іншого, окреслюються довгострокові цілі США щодо того, як уряд, компанії та споживачі можуть безпечно працювати у цифровому світі. На індустрію комп'ютерних технологій і програмного забезпечення покладається відповідальність за розробку "безпечного за дизайном" продукту, який має бути розроблений та випробуваний на можливість проникнення в програму ще до того, як продукт потрапляє на ринок.

Виконувачка обов'язків Національного кібердиректора США Кемба Волден заявила, що ця стратегія "фундаментально переосмислює американський кібердоговір із суспільством" та "покладає відповідальність за управління кіберризиками на тих, хто найбільше в змозі її нести".

стратегія "фундаментально переосмислює американський кібердоговір із суспільством"

Волден наголосила, що пропонувати пересічним людям, малим підприємствам чи місцевим органам влади брати на себе основну частину тягаря кібербезпеки "не просто несправедливо, це неефективно".

"Найбільші, найкращі та найбільш умілі учасники нашої цифрової екосистеми можуть і повинні взяти на себе більшу частку тягаря для управління кіберризиками та гарантування безпеки всіх нас", – додала кібердиректорка.

Національна стратегія Білого дому має п'ять складових: захищати критичну інфраструктуру, руйнувати та демонтувати загрози, створювати ринкові інструменти для безпеки та стійкості, інвестувати в стійке майбутнє, створювати міжнародні партнерства для досягнення спільних цілей.

Американці повинні бути впевнені, що вони можуть покладатися на критично важливі служби

Документ розробили після низки великих кібератак у США, серед яких був напад на оператора американської трубопровідної системи Colonial Pipeline 2021 року, та кібератаки на федеральні установи США через програмне забезпечення фірми SolarWinds у 2019-20 роках. У цих інцидентах зловмисники використовували вразливі місця компаній, які займають центральне місце в екосистемі комп'ютерної безпеки й надають доступ до великої кількості клієнтів.

У Білому домі сподіваються, що суворіші вимоги до компаній зменшать ризики у сфері кібербезпеки. Як пишуть оглядачі, хоча стратегія Адміністрації Байдена також спрямована на посилення співпраці з приватним сектором, вона є першою у США, що наполягає на більш агресивному та комплексному федеральному регулюванні кібербезпеки.

Китай... представляє "найширшу, найактивнішу та найстійкішу загрозу для мереж як уряду, так і приватного сектору"

"Американці повинні бути впевнені, що вони можуть покладатися на критично важливі служби: лікарні, газопроводи, повітря, водопостачання, навіть якщо вони стають мішенню наших супротивників", - заявила Енн Н'юбергер, заступниця радника президента з нацбезпеки з питань кібернетики та новітніх технологій.

У Стратегії звучать закиди на адресу Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та "інших авторитарних держав з ревізіоністськими намірами" в "агресивному використанні передових кіберможливостей", щоб досягнути цілей, які суперечать інтересам США та міжнародним нормам. У документі також виділено Китай як країну, що представляє "найширшу, найактивнішу та найстійкішу загрозу для мереж як уряду, так і приватного сектору".

Стратегія закликає до довгострокових інвестицій в кібергалузь США, інфраструктуру та цифрові екосистеми, а також підкреслює необхідність технологій для підвищення національної стійкості та економічної конкурентоспроможності США.