За хакерськими атаками на податкову систему Польщі стоїть Росія - уряд Польщі

Росія стоїть за хакерською атакою на податкову систему Польщі, заявляє офіційна Варшава. Напередодні зловмисники заблокували доступ користувачів до онлайн-системи подання податкових декларацій.

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"Росіяни несуть відповідальність за вчорашню атаку, це має бути зрозуміло", – сказав телекомпанії Polsat News Януш Чешинський, відповідальний за цифровізацію в уряді прем'єра Матеуша Моравецького. Чешинский сказав, що внаслідок кібератаки клієнти не могли отримати доступ до обслуговування, але витоку даних платників податків не було.

Посольство Росії у Варшаві повідомило у відповіді ЗМІ, що воно "вже звикло до того, що на Заході тепер можна звинувачувати Росію в чому завгодно без доказів", пише Reuters.

Західні високопосадовці кажуть, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів. Москва постійно заперечує, що проводить хакерські операції.

Раніше експерти повідомляли, що росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема завдяки допомозі США та Євросоюзу. Оглядачі не виключили, що Росія після невдач на українському кіберпросторі може розширити свою активність на сусідні країни, зокрема на тих країни ЄС та НАТО, які найбільше допомагають Україні.

Тож попри незначні успіхи росіян у кіберпросторі, експерти вважають за необхідне для США, Європи та України продовжувати посилювати свій кіберзахист, так як війна триває, а відтак російські кібератаки не припиняться.

При цьому у звіті Google зазначено, що "зловмисники, яких підтримує російський уряд, активізували кібероперації, починаючи з 2021 року під час підготовки до вторгнення", ціллю стали користувачі в Україні та країнах НАТО.

Торік компанія завадила майже двом тисячам російських інформаційних операцій в продуктах Google. Там вважають, що "Росія продовжуватиме нарощувати темпи та масштаб інформаційних операцій, [...] особливо з наближенням до таких ключових етапів, як міжнародне фінансування, військова допомога, внутрішні референдуми тощо. Менш зрозумілим є те, чи ця діяльність досягне бажаного ефекту, чи просто з часом посилить протидію російській агресії".

У статті використано матеріали Reuters