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За хакерськими атаками на податкову систему Польщі стоїть Росія - уряд Польщі
Росія стоїть за хакерською атакою на податкову систему Польщі, заявляє офіційна Варшава. Напередодні зловмисники заблокували доступ користувачів до онлайн-системи подання податкових декларацій.
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"Росіяни несуть відповідальність за вчорашню атаку, це має бути зрозуміло", – сказав телекомпанії Polsat News Януш Чешинський, відповідальний за цифровізацію в уряді прем'єра Матеуша Моравецького. Чешинский сказав, що внаслідок кібератаки клієнти не могли отримати доступ до обслуговування, але витоку даних платників податків не було.
Посольство Росії у Варшаві повідомило у відповіді ЗМІ, що воно "вже звикло до того, що на Заході тепер можна звинувачувати Росію в чому завгодно без доказів", пише Reuters.
Західні високопосадовці кажуть, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів. Москва постійно заперечує, що проводить хакерські операції.
Раніше експерти повідомляли, що росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема завдяки допомозі США та Євросоюзу. Оглядачі не виключили, що Росія після невдач на українському кіберпросторі може розширити свою активність на сусідні країни, зокрема на тих країни ЄС та НАТО, які найбільше допомагають Україні.
Тож попри незначні успіхи росіян у кіберпросторі, експерти вважають за необхідне для США, Європи та України продовжувати посилювати свій кіберзахист, так як війна триває, а відтак російські кібератаки не припиняться.
При цьому у звіті Google зазначено, що "зловмисники, яких підтримує російський уряд, активізували кібероперації, починаючи з 2021 року під час підготовки до вторгнення", ціллю стали користувачі в Україні та країнах НАТО.
Торік компанія завадила майже двом тисячам російських інформаційних операцій в продуктах Google. Там вважають, що "Росія продовжуватиме нарощувати темпи та масштаб інформаційних операцій, [...] особливо з наближенням до таких ключових етапів, як міжнародне фінансування, військова допомога, внутрішні референдуми тощо. Менш зрозумілим є те, чи ця діяльність досягне бажаного ефекту, чи просто з часом посилить протидію російській агресії".
У статті використано матеріали Reuters
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Генпрокурор США у Сенаті розповів, що їх стримує у визнанні групи "Вагнер" терористичною організацією
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті назвав лідера групи “Вагнер” Євгена Пригожина "воєнним злочинцем”.
"Пан Пригожин, який керує цією справою, на мою думку, є воєнним злочинцем", - сказав Гарланд на слуханнях в Юридичному комітеті Сенату США у середу, 1 березня.
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"Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але гадаю, що наразі у нас є більш ніж достатньо доказів, щоб я так вважав", - додав генпрокурор США.
За словами Генпрокурора, угруповання Вагнер "відповідальне за напади на українців на Донбасі, зокрема, за постачання в’язнів із російських тюрем".
"Це просто складно збагнути, що вони там роблять", - наголосив Меррік Гарланд.
На питання сенатора Ліндсі Грема, чи США повинні визнати угруповання “Вагнер” закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання - в компетенції Держдепу США.
“Я вважаю, що вони (угруповання “Вагнер”) є організацією, яка скоює воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам", - заявив Генеральний прокурор.
Ліндсі Грем є одним з ініціаторів законопроєкту, що передбачає притягнення до відповідальності російських найманців, і вимагає від Держдепу визнати угруповання "Вагнер" закордонною терористичною організацією. Під час минулої сесії законопроект був представлений у Сенаті, але не встиг пройти до закінчення сесії.
"Чи ви заперечуєте моїм спробам домогтися визнання їх терористичною організацією?" - запитав сенатор-республіканець Грем.
“Я не заперечую”, - відповів Гарланд. - “Але я б послався в цьому питанні на Державний департамент”.
Сенатор Ліндсі Грем підсумував, що він "переконаний, ми всі зійдемося в думці у цьому питанні".
На питання сенаторів, чи Гарланд вважає, що Росія в Україні здійснює злочини проти людяності, генпрокурор відповів: “Так”.
"Чи ми повинні створити міжнародний суд, щоб розслідувати злочини агресії? Чи ви підтримуєте цю ідею?", - запитав Ліндсі Грем генпрокурора.
"США підтримують те, що зараз розробляється в Гаазі, розглядають можливість створення такого суду. (...) Ми підтримуємо різноманітні способи розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та потенційно злочину агресії", - сказав Меррік Гарланд.
Генеральний прокурор США під час слухань у Сенаті розповів також, що США допомагають Україні у розслідуванні воєнних злочинів.
“Ми співпрацюємо з нашими українськими партнерами як ніколи тісно у питаннях захисту демократії, справедливості та верховенства права. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки потрібно”, - заявив у своїй вступній промові Генпрокурор США Меррік Гарланд.
Блінкен: Путін може зупинити війну в Україні. Відео
«Війна може закінчитися сьогодні. Якби президент Путін прийняв таке рішення. Ніхто не повинен забувати той факт, що є агресор, і є жертва. І ставити знак рівняння між цими двома, припускати, хто більше відданий миру, я вважаю глибоко неправильним», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Безкарність злочинів Росії у Сирії призвела до відтворення жорстокого сценарію і в Україні - експерти
Відсутність належної реакції та відповідного покарання Росії за жорстоку війну у Сирії призвела до рішень російського президента Путіна застосувати ті самі підходи в Україні - такі висновки експертів були озвучені під час дискусії "Справедливість для України: переслідування російських воєнних злочинів", що відбулася з ініціативи Центру аналізу європейської політики (CEPA) 28 лютого.
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“Росіяни, підтримуючи режим Асада, бомбардували у Сирії цілі житлові квартали, це був не лише один житловий будинок, а саме цілі квартали, де вони провадили тактику випаленої землі, а пріоритетними цілями були цивільні особи, житлові будівлі, школи. Ви знаєте, у нас є школа для сиріт у Сирії, у яку вони поцілили багато разів, убивши учнів, вчителів. Крім того, було намагання надати ООН перелік координат із розташуванням лікарень, щоб показати росіянам - ось тут лікарні, не бомбардуйте. А згодом Росія обстріляла саме ці локації, кожну з них!” - зауважив Муаз Мустафа, виконавчий директор Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій.
Якщо люди дозволять цим злочинам продовжуватись в Україні, то далі й інші країни стануть жертвами російських методів війни.Муаз Мустафа
Зараз в Україні, на його думку, росіяни діють, як і в Сирії, у тому числі дії "Групи Вагнера" та інших терористичних груп: “Це через безкарність, якою Росія користувалася в Сирії та інших місцях, де світ наче дивився убік, дозволивши цьому статися і дозволивши Путіну думати, що він може просто іти далі і робити те саме. Якщо люди дозволять цим злочинам продовжуватись в Україні, то далі й інші країни стануть жертвами російських методів війни. Ви бачите напади на лікарні, ви бачите пропаганду та дезінформацію. Як результат - бомбардування, знущання з тисяч людей, що включає масові зґвалтування. Це ми також бачимо в Україні”.
Садистські злочини показують природу і суть російської армії.Муаз Мустафа
“Садистські злочини показують природу і суть російської армії, незалежно від того, чи це «Вагнер», чи хтось інший. Це просто дуже, дуже жахливо бачити, як повторюється сценарій Сирії в Україні. Сирійський народ відчуває потужну солідарність з Україною, тому що там скоєні настільки схожі злочини, це просто та сама війна”, - каже Муаз Мустафа.
“Безкарність у Сирії була сигналом Путіну, що він зможе уникати відповідальності за масові злочини, здійснювані його військами й найманцями”, - підтверджує і Стівен Рапп, колишній посол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Офісі глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США (у минулому – генпрокурор Міжнародного трибуналу щодо Руанди та Спеціального суду у справах Сьєрра-Леоне).
Безкарність у Сирії була сигналом Путіну, що він зможе уникати відповідальності за масові злочини, здійснювані його військами й найманцями.Стівен Рапп
Про те, що російська агресія щодо України стала можливою через непокарання злочинців, які вчинили попередні злочини проти людяності та воєнні злочини, говорили й учасники міжнародної конференції Українського наукового інституту Гарвардського університету. Зокрема, як писав Голос Америки, на прикладі геноциду у Сребрениці, який стався майже 30 років тому.
Натомість Стівен Рапп провів паралелі між вторгненнями у Сирію та в Україну, застосуванням росіянами в обох країнах однакових підходів “які Путін і КДБ знають так добре” – тортур, вбивств, бомбардування лікарень та іншої цивільної інфраструктури.
“Бути лікарем або гуманітарним працівником в Сирії [під час вторгнення 2015 року] було, чесно кажучи, більш небезпечно, ніж бути терористом ІДІЛ”, - каже Рапп. Тому що нападники, за його словами, цілилися саме у людей, які мали надію на демократичне майбутнє Сирії.
Стівен Рапп висловив сподівання, що Міжнародний кримінальний суд, на відміну від ситуації з Сирією, допоможе Україні притягнути до відповідальності росіян (зокрема, й за геноцид), винних у масовій загибелі українців та викраденні тисяч українських дітей.
Це просто ганебно, що у час найсильнішого землетрусу в історії Сирії російські військові продовжували літати над північно-західною Сирією, жахаючи людей.Муаз Мустафа
Муаз Мустафа додав, що через активну підтримку Росією режиму Башара Асада, до постраждалих від землетрусу регіонів Сирії не так давно навіть не могла надійти міжнародна допомога: “Це просто ганебно, що у час найсильнішого землетрусу в історії Сирії російські військові продовжували літати над північно-західною Сирією, жахаючи людей, що опинилися просто на вулиці, і забезпечуючи прикриття та розвідку для режиму Асада, який бомбив ці території щонайменше 4 рази з того часу”.
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