Між США, Канадою і Мексикою відбудуться переговори про зміну торговельної угоди NAFTA

Наступного місяця у Вашингтоні розпочнуться переговори про майбутнє Північноамериканської торговельної угоди NAFTA. Торговельний представник США Роберт Лайтгайзер заявив у середу, що переговори з Канадою і Мексикою заплановані на 16-20 серпня.

Помічник Лайтгайзера Джон Меллі, який є торговельним представником з питань Західної півкулі, очолюватиме переговори. Тепер ведуться розмови між трьома країнами про технічні питання переговорів.

Як пише The Hill, на карту покладено зміну торговельної угоди, яку підписано 23 роки тому. З часу запровадження її в життя вона створила торговельну зону на суму в 1,1 трильйона доларів.

Деякі законодавці, ділові групи і профспілки закликають до приведення угоди у відповідність з вимогами сучасності і, в деяких випадках, до її зміни.

Проте оприлюднений торговельним представнком список вимог щодо угоди зустрівся з неоднозначною оцінкою американських законодавців.

Сенатор-демократ Рон Вайден зі штату Орегон, з фінансового комітету назвав плани адміністрації Трампа «безнадійно невизначеними» у тому, яку користь вони можуть принести Сполученим Штатам.

Експерт з питань торгівлі з Інституту Катона написав, що вимоги щодо змін нагадують старе Трансатлантичне партнерство.

Адміністрація президента Трампа заявила, що головною справою в у цих планах є скоротити торговельний дисбаланс. Спірним питанням, зокрема, є механізм врегулювання суперечок з приводу торгівлі лісоматеріалом з Канадою.

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