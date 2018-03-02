«Нафтогаз» розпочав термінову купівлю газу в Польщі

«Нафтогаз» розпочав термінову закупівлю газу у Польської нафтогазової компанії після того, як російський «Газпром» несподівано відмовився відновити постачання газу Києву.
Про це повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на заяву PGNiG.
Постачання розпочалися у п’ятницю вранці.
Як повідомляється у заяві, «Нафтогаз України» підписав контракт із польською державною нафтогазовою компанією PGNiG на купівлю в березні місяці понад 60 мільйонів кубічних метрів газу.
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