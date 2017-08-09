Мешканці Нагасакі відзначають роковини атомної атаки на місто

Дедалі більша загроза ядерного конфлікту між Сполученими Штатами і Північною Кореєю кидає тінь на відзначення 72 річниці атомної атаки на Нагасакі під час останніх днів Другої світової війни.

«Сильне відчуття занепокоєння поширюється по всій планеті, що в не надто віддаленому майбутньому ця зброя може бути знову застосована, сказав мер Нагасакі Томіхіса Тауе зібраним у Парку миру. Відзначення відбулися наступного дня після того, як президент Дональд Трамп обіцяв вдатися до заходів у відповідь на найновішу погрозу з боку Північної Кореї, і що вона буде зустрінута «вогнем і люттю, яких світ ще ніколи не бачив».

Мер Тауе також піддав критиці прем’єр-міністра Сіндзо Абе за відмову розпочати розмови в справі Договору ООН про заборону ядерної зброї, кажучи,що його позиція «незрозуміла для тих із нас, які живуть у містах, що зазнали атомного бомбардування». Японія рутинно піддає критиці ядерні озброєння, але пов’язує свою оборону з американським так званим «ядерним парасолем».

Тауе та інші посадові особи разом із зібраними в Парку миру хвилиною мовчанки, при звуку дзвону докладно в момент атомного бомбардування цього портового міста, вшанували пам’ять приблизно 70 тисяч людей, які тоді загинули.

Бомбардування Нагасакі сталося через три дні після того, як 140 тисяч людей загинули в результаті атомної атаки на Хіросіму під час першого застосування ядерної зброї. Ці події прискорили капітуляцію Японії перед союзницькими військами 15 серпня 1945 року, кладучи край шестирічній світовій війні.

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