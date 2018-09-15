На найбільших військових іграх Росії розшукували підводний човен у Тихому океані

Російські військово-морські сили провели пошуки підводного човна, використовуючи підводний корабель та вертоліт в Охотському морі у рамках найбільших військових навчань Росії, передає ABC News із посиланням на AP.

Близько 3200 військовослужбовців із Китаю долучилися до близько 300 тисяч російських військовослужбовців на тиждень військових ігор у Сибіру та на Далекому Сході, над Північним Льодовитим і Тихим океаном. Маневри продовжуватимуться до понеділка.

У військово-морських навчаннях у рукаві Тихого океану між Росією та японським островом Хоккайдо демонструвалися російський есмінець «Віце-адмірал Кулаков» та вертоліт Ка-27, оснащений, щоб шукати підводні човни.

Міністерство оборони заявило, що в суботу також входили і літаки-винищувачі МіГ-31 та Су-35, що перехоплюють літаки, які наближаються до їхньої зони, не реагуючи на наземний контроль, і бомбардувальники широкого радіусу дії Ту-22, які потрапляють у цілі, схожі на припарковані літаки та склади.

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