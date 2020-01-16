2019 рік визнано найгарячішим в історії світу

Температура поверхні Землі у 2019 році була другою найгарячішою в історії фіксування температур. Про це свідчать оцінки авторитетних організацій світу, серед яких НАСА та Національна адміністрація океанів та атмосфери США.

За їхніми даними, останні 5 років на планеті були найтеплішими за останні 140 років.

«Десятиліття, яке щойно закінчилось, є найтеплішим в історії, - заявив директор Інституту Ґоддарда при НАСА Ґевін Шмідт. – З 1960-х років кожне десятиліття було теплішим за попереднє».

З 1880-х років середня температура поверхні землі зростала, і нині вона складає на 1 градус за Цельсієм вище, ніж температура минулого століття.

Аналіз температур від 1880 до 2019 року окремо провели 5 організацій – Національна космічна адміністрація Америки (NASA), Національна адміністрація океанів та атмосфери США (NOAA), група досліджень Землі Університету Берклі, британський Центр кліматичних наук (Met Office Hadley Centre), а також науковці Сowtan and Way.

Всі п’ять аналізів підтвердили стрімке зростання температури повітря в останньому десятиріччі, і що останні 10 років були найтеплішими в історії аналізу температур.

Науковці також переконані, що причиною потеплішання є збільшення викидів в атмосферу діоксиду вуглецю та інших парникових газів внаслідок людської активності.

«Те, що відбувається, є постійним. Це не аномалія через який погодній феномен. Ми знаємо, що ці довготермінові тренди (в погоді – ред.) спричинили зростання рівня парникових газів в атмосферу», - заявив директор Інституту Ґоддарда при НАСА Шмідт.

Підвищення температури в атмосфері та в окані спричинює масштабне танення криги у Гренландії та Антарктиці, а також призводять до екстремальної погоди, як-то масові пожежі, інтенсивні опади, хвилі надзвичайно високої температури.

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