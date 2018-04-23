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Cенатор США: зачарувати лідера КНДР, щоб він здав ядерну зброю - не реально

  • Голос Америки
Сенатор Боб Коркер

Напруження між США та РФ може призвести до трагічних прорахунків, переконаний Боб Коркер, голова комітету Сенату з міжнародних відносин.

"Наші відносини є у низькій точці, найнижчій з кубинської ракетної кризи", - заявив сенатор, відповідаючи на запитання CNN стосовно відносин США та Росії.

"Наше керівництво це знає. Міністр Маттіс (міністр оборони США – ГА) знає, і тому риторика і те, що ми робимо для уникнення конфлікту в Сирії є дуже важливими, адже ситуація між нами дуже напружена", - наголосив сенатор.

Найбільшу небезпеку становлять можливі прорахунки, вважає сенатор. Він також повідомив, що під час нещодавньої атаки союзників під проводом США на об'єкти в Сирії, Росія не включила систему захисту.

Він (лідер КНДР - ГА) розглядає наявність ядерної зброї, готової до запуску, як свій квиток до смерті від старості у власному ліжку
Боб Коркер

"Вони (механізми захисту - ГА) не діяли і, як ви знаєте, це було добре, однак, видно, що наше керівництво занепокоєне тим, куди може зайти ситуація якщо буде прорахунок, через надзвичайне погіршення відносин", - зауважив політик.

Коркер також не вважає, що лідера Північної Кореї можна "зачарувати", щоб він здав ядерну зброю. Про це він сказав в інтерв’ю каналу АВС .

"Він (лідер КНДР - ГА) розглядає наявність ядерної зброї, готової до запуску, як свій квиток до смерті від старості у власному ліжку, - сказав Коркер про Кіма, - він бачив, що сталось з Каддафі, Каддафі – покійник, бо здав свою ядерну зброю".

"Думати, що хтось прийде і зачарує його віддати її – не реально, - сказав Коркер. - Чи можна досягнути прогресу? Я сподіваюсь. Однак, це велика перепона".

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