НАТО проводить військово-морські навчання у Балтійському морі разом із Фінляндією та Швецією

НАТО розпочало в неділю, 5 червня, майже двотижневі військово-морські навчання під проводом США на Балтійському морі, у яких взяли участь понад 7000 моряків, льотчиків і морських піхотинців із 16 країн, у тому числі двох, які прагнуть приєднатися до військового альянсу, Фінляндії та Швеції.

Щорічні військово-морські навчання BALTOPS, започатковані в 1972 році, не проводяться у відповідь на якусь конкретну загрозу. Але військовий альянс заявив, що «за участі Швеції та Фінляндії НАТО використовує шанс у непередбачуваному світі, щоб підвищити стійкість і силу своїх об’єднаних сил» разом із двома скандинавськими країнами-претендентами на вступ в альянс.

Фінляндія та Швеція мають довгу історію військового неприєднання до того, як їхні уряди вирішили подати заявку на вступ до НАТО у травні, що стало прямим результатом вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Протягом останніх років Москва неодноразово застерігала Гельсінкі та Стокгольм від приєднання до західного військового альянсу та попереджала про заходи у відповідь, якщо вони це зроблять.

Напередодні військово-морських навчань, в яких брали участь 45 кораблів і 75 літаків, високопоставлений військовий чиновник США заявив у Швеції, яка приймала навчання BALTOPS 22, що для НАТО особливо важливо продемонструвати підтримку урядам у Гельсінкі та Стокгольмі.

«Для нас, Сполучених Штатів та інших країн НАТО важливо проявити солідарність як з Фінляндією, так і зі Швецією у цих навчаннях», – заявив у суботу під час зустрічі генерал США Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Прес-конференція відбулася на борту великого військового корабля-амфібії USS Kearsarge, який був пришвартований у центрі Стокгольма.

Міллі, розмовляючи з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, підкреслив, що Балтійське море є стратегічно важливою водоймою — «одним із великих морських шляхів світу».

За його словами, з точки зору Москви, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО буде «дуже проблематичним» і залишить Росію у важкому військовому становищі, оскільки узбережжя Балтійського моря буде майже повністю оточене членами НАТО, за винятком російського балтійського ексклаву Калінінград і російського міста Санкт-Петербург та його околиць.

Туреччина, член НАТО, яка має хороші відносини з Росією, виступає проти приєднання Фінляндії та Швеції до військового альянсу, посилаючись на їхню підтримку курдського угруповання, яке Туреччина називає терористичним. Глава НАТО намагався вирішити суперечку.

Сполучені Штати ніколи раніше не переміщали такий великий військовий корабель, як 843-футовий USS Kearsarge, у столицю Швеції, куди він плив вузькими проходами в Стокгольмському архіпелазі, сказав Міллі.

Як близькі партнери НАТО, Фінляндія та Швеція брали участь у військово-морських навчаннях із середини 1990-х років.

BALTOPS 22 планується завершити в німецькому порту Кіль 17 червня.