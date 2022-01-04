Наступного тижня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія - колишній генсек Альянсу вважає, що Путін блефує

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання Ради НАТО-Росія на 12 січня, повідомив Reuters представник військового альянсу у вівторок.

"Будь-який діалог із Росією має будуватися на основі взаємності, враховувати занепокоєння НАТО діями Росії… і відбуватись у консультаціях із європейськими партнерами НАТО", – заявив представник, маючи на увазі кризу в Україні.

Напередодні екс-генсек НАТО, а нині міжнародний лобіст, Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альян повинен примусити Путіна "розкрити його карти" (call his bluff - англ.).

"Путін отримує максимальну вигоду у невигідній для нього ситуації, але його тактика працює лише якщо ми піддаємося. Для НАТО прийшов час примусити його розкрити карти. Ми не можемо дати Путіну ані право керувати європейською безпекою, ані де-факто вето щодо євроатлантичних амбіцій України та Грузії", - заявив Расмуссен.

Раніше директор Центру Карнегі у Москві Дмитро Тренін пояснив, яку роль переговори із НАТО грають у діалозі Заходу та Росії щодо вимог Москви, які стосуються нерозширення Альянсу на Україну тощо.

"Переговори між Росією та Заходом цього місяця відбуваються за трьома каналами: (1) зі США: реальні переговори; (2) з НАТО: дискусії щодо військових деталей; (3) ОБСЄ: напівпублічна платформа/формальність. Сподіваюсь, що перший раунд не стане останнім", - відзначив Тренін у соціальній мережі Twitter.

У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

4 грудня у виданні The Hill колишній високопосадовець США в адміністрації Буша-молодшого, а нині експерт дослідницького центру Council on Foreign Relations Томас Грем закликав Захід не змінювати стратегічний підхід щодо інтеграції України, але досягати цієї мети поступово.

"Сполучені Штати та їхні європейські партнери прагнутимуть консолідувати прозахідну українську державу, яка може бути повністю інтегрована в євроатлантичні інституції, тоді як Росія діятиме, щоб запобігти цій консолідації та міцно залучити окремі частини України до своєї орбіти. Завдання полягає в тому, щоб зменшити ризик того, що це змагання закінчиться збройним протистоянням, і створити таке, у якому перемога прийде шляхом постійного накопичення переваги із часом", - відзначив Грем.

У статті використано матеріали російської служби "Голосу Америки", Reuters, The Hill, РИА Новости, Politico Europe.

Дивіться також: «Знову онлайн»: Студенти Каліфорнійського університету розповіли «Голосу Америки» про навчання під час чергової хвилі коронавірусу