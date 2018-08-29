Чому Маккейн лякав Путіна? Законодавці та діячі в США згадують про допомогу Маккейна Україні

Напруга була дуже високою в грудні 2013 року, коли тисячі українців вийшли на вулиці Києва, щоб продемонструвати свої надії на європейське майбутнє країни, після того, як уряд Януковича грубо атакував беззбройних протестуючих.

Ми не можемо турбуватись про власну безпеку, ми мусимо підтримати друзів в Україні, тому що так правильно

Саме в цей час, американський сенатор Джон Маккейн проявив принципову позицію і, попри попередження про підвищений рівень небезпеки, здійснив візит до України, продемонструвавши рішучу підтримку прагненню українських протестуючих на Майдані, згадує Стівен Нікс, директор євразійських програм Міжнародного республіканського інституту США в своїй статті для Atlantic Council.

​"В перші тижні грудня, ми з Маккейном обговорили можливість поїздки до Києва, щоб він міг виступити на Майдані. В Державному Департаменті йому радили не їхати до Києва через високу небезпеку – і я дуже добре пам'ятаю його слова: "Ми не можемо турбуватись про власну безпеку, ми мусимо підтримати друзів в Україні, тому що так правильно". 15 грудня, Маккейн виступив перед майже мільйоном людей. Він сказав їм, що Америка на їхньому боці на їх шляху до Європи і в боротьбі для кращого майбутнього їх дітей та онуків. У відповідь, люди неодноразово вигукували його ім'я", - згадує Нікс.

Лідери політичної опозиції потім сказали нам, що, на їх думку, присутність Маккейна не дозволила уряду Януковича насильницьким чином придушити опозицію тими вихідними

"Лідери політичної опозиції потім сказали нам, що, на їх думку, присутність Маккейна не дозволила уряду Януковича насильницьким чином придушити опозицію тими вихідними і я переконаний, що участь сенатора запобігла кровопролиттю. В той момент, принципова позиція Маккейна переважила турботу про власну безпеку", - пише Нікс.

"Після його відходу, надзвичайно важливо втілювати заповіти Маккейна про принциповість та цінності, - наголошує Стівен Нікс. - Як Маккейн сказав на Майдані: "Вільний світ з вами! Америка з вами! Я з вами!"

Вшановуючи пам'ять Маккейна сенатор США Дік Дурбін згадує свою подорож до України в 2014 році.

"Одним з найбільших внесків Маккейна є його робота під час міжнародних подорожей, - пише сенатор Дурбін. – Завжди туди, де насильство, порушення прав людини та трагедії. Я завжди пам'ятатиму подорож делегації Конгресу до України в 2014 році на підтримку свободи та демократії в Україні".

Конгресмен Марсі Каптур розмістила в соціальних мережах своє фото з візиту до України в червні 2014 року разом з Маккейном та віце-президентом Джо Байденом.

"Америка втратила борця за волю, який безстрашно і рішуче захищав свободу всередині країни та за кордоном, - написала Каптур у Facebook. – Сенатор Маккейн ніколи не відхилявся від клятви захищати нашу країну. Він справді стоїть окремо від інших".

Він (Маккейн - ГА) підтримав як Помаранчеву Революцію – рух проти фальсифікованих виборів, так і Революцію Гідності проти все більш авторитарного режиму Януковича

"Джон Маккейн був безстрашним захисником свободи пригноблених народів, виступав проти авторитарних режимів і ставав на захист менших націй проти їх більших і агресивних сусідів", - пише колишній посол США до України Джон Гербст.

"В цих ролях, він був потужним голосом за Україну в Вашингтоні. Він підтримав як Помаранчеву Революцію – рух проти фальсифікованих виборів, так і Революцію Гідності проти все більш авторитарного режиму Януковича. Він підтримував сильну Україну (та Грузію) проти агресії Кремля", - йдеться в коментарі Гербста.

Коли я дивлюся в очі Путіну, я бачу три літери: К, Д, Б

Міхаль Кобошко, радник Atlantic Council в Польщі згадує про участь сенатора Маккейна у Вроцлавському Форумі в 2014 році, через тижні після незаконно анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі.

"У Вроцлаві сенатор проголосив історичні слова: "Коли я дивлюся в очі Путіну, я бачу три літери: К, Д, Б". Прийдешні місяці та роки показали наскільки правий був сенатор, коли так прямо і потужно охарактеризував Путіна", - пише Кобошко.

Навіть після смерті Маккейн має послання для президента Росії Путіна

Навіть після смерті Маккейн має послання для президента Росії Путіна, наголошують американські ЗМІ. Плануючи своє поховання, сенатор Республіканської партії з Аризони надав російському дисидентові та активному критику Путіна Володимиру Кара-Мурзі право нести труну під час меморіальної служби у Національному соборі Вашингтона, що відбудеться в суботу.

Крім Кара-Мурзи, нести труну Маккейн обрав колишнього віце-президента США Джо Байдена та колишнього сенатора Расса Фейнгольда.

Сенатор Джон Маккейн постійно захищав демократію та права людини по всьому світові. Він був принциповою людиною. На території колишнього Радянського Союзу Маккейна вважали захисником волі, справедливості та верховенства права, наголошує Стівен Нікс.

Дивіться також: Час-Тайм. Офіційна заява Трампа в пам'ять про Маккейна