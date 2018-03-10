НАТО визнало прагнення України стати членом цього оборонного союзу

Двері до Північноатлантичного союзу відкриті для будь-якої європейської країни, якщо вона відповідає певним вимогам, готова взяти на себе певні зобов’язання і вносить вклад до безпеки Євроатлантичного регіону.

У цей час чотири країни визнали, що вони прагнуть стати членами цього оборонного союзу: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія і Україна, читаємо на офіційній сторінці НАТО.

Торік членом НАТО стала Чорногорія, а інша колишня югославська республіка отримала запевнення, що вона отримає запрошення після досягнення угоди з Грецією щодо зміни у назві країни (одна з провінцій Греції також називається Македонією).

Дотепер в альянсі офіційно не визнавали прагнення України до набуття членства, говорилося лише, що двері відкриті, якщо… Що більше, після загострення відносин між Україною і Угорщиною з приводу угорської меншини в Закарпатті, це питання стало навіть більш сумнівним. Як пам’ятаємо, на саміті в Бухаресті союзники погодились, що Грузія і Україна в майбутньому також будуть членами НАТО.

Тепер, коли Україна отримала статус країни-аспіранта, яка висловлює бажання стати членом оборонного союзу, вона повинна отримати запрошення до інтенсивного діалогу і проводити необхідні реформи.

Президент України Петро Порошенко привітав визнання альячнсом прагнення України. Він сказав, що наступний крок у цьому процесі буде План дій щодо членства. Про це було сказано в листі президента генеральному секретареві Єнсу Столтенбеґу в лютому цього року і в ході дуже інтенсивної інтенсивної так званої тихої дипломатії. А приблизно два тижні тому президент сказав, що розглядається можливість внести додаток до преамбули до Конституції про прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

Остаточне рішення щодо цього мусить мати підтримку двох третин складу Верховної Ради.

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