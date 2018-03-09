Генерал США: Росія активізує втручання на Балканах

Головний командувач військ США в Європі попередив, що на Балкани чиниться все більш відкритий та прихований тиск з боку Росії, і Вашингтон та НАТО мають робити більше, щоб уникнути дестабілізації регіону.

Відповідаючи на запитання законодавців у Сенаті США стосовно того, котрі європейські регіони стикнулись з новими загрозами з боку Росії, генерал сухопутних військ США Куртіс Скапарротті, який керує збройними силами США в Європі, привернув уваги до балканського регіону.

«Регіон, який мене наразі непокоїть, насправді, це – Балкани, - сказав він. - Росія працює на Балканах, а ми дещо послабили свою пильність у регіоні».

«Цей регіон може мати проблеми в майбутньому», - додав він.

Скапарротті зазначив, що Сполучені Штати так і не запропонували ефективної відповіді на російські кібернапади.

«Я не думаю, що була ефективна відповідь», - сказав він сенаторам.

Сенаторів цікавило те, як Сполучені Штати відповідають на кібердіяльність Росії, що стає все помітнішою в США.

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