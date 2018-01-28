Поліція затримала Олексія Навального

Затримання сталося в день загальнонаціональної акції протесту проти президентських виборів

Поліція в Москві затримала опозиційного лідера Олексія Навального на акції протесту проти березневих виборів президента Росії, яку він ініціював.

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Опозиційний лідер раніше закликав росіян по всій країні вийти на марш протесту та бойкотувати президентські вибори, до яких його не допустили. Акція протесту, за деякими повідомленнями правозахисників, відбулась у принаймні 25 містах.

За данними МВД РФВ в «страйку виборців» брали участь 3,5 тисячі чоловік; Всього затримано більше 250 осіб.

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