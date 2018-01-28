Поліція затримала Олексія Навального

Затримання сталося в день загальнонаціональної акції протесту проти президентських виборів
Поліція в Москві затримала опозиційного лідера Олексія Навального на акції протесту проти березневих виборів президента Росії, яку він ініціював.
Опозиційний лідер раніше закликав росіян по всій країні вийти на марш протесту та бойкотувати президентські вибори, до яких його не допустили. Акція протесту, за деякими повідомленнями правозахисників, відбулась у принаймні 25 містах.
За данними МВД РФВ в «страйку виборців» брали участь 3,5 тисячі чоловік; Всього затримано більше 250 осіб.
Дивіться також: Повінь у Парижі: Річка Сена підніметься майже на 6 метрів, 1500 мешканців евакуйовано. Відео
Facebook Forum