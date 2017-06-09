Закрити консульство Росії у США порекомендували у відповідь на погрози з Москви

Якщо Росія піде на вилучення майна дипломатичної місії США у Росії, Вашингтон може відповісти на це закриттям одного із російських консульств на території Америки. Про це у Twitter заявив колишній високопосадовець Пентагону в адміністрації Барака Обами Майкл Карпентер, який з 2015-го до 2017 року посідав посаду заступника помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії.

Росія погрожує вилучити майно дипломатичної місії США. Раджу - закрийте консульство Росії. У Москви на території США - 4 консульства. Ми ж маємо у Росії лише 3

У п'ятницю інформаційна агенція Reuters повідомила, з посиланням на російське видання Kommersant, що уряд Росії розглядає можливість вилучення нерухомості американської дипломатичної місії та "ускладнення життя" англо-американській школі, якщо США зі свого боку не повернуть Росії дипломатичні об'єкти, вилучені торік урядом країни у відплату за буцімто втручання Москви у перебіг президентських виборів у США.

"Росія погрожує вилучити майно дипломатичної місії США. Раджу - закрийте консульство Росії. У Москви на території США - 4 консульства. Ми ж маємо у Росії лише 3", - пише з цього приводу у Twitter Майкл Карпентер, колишній високопосадовець Пентагону в адміністрації Барака Обами.

ЗМІ США повідомляли, з посиланням на анонімні джерела, про плани адміністрації Трампа повернути Росії вилучене за президентства Обами майно. В МЗС Росії натомість заявили у четвер, що Москва чекає на повернення вилученого майна і лишає за собою право на співмірну відповідь, якщо цього не відбудеться.

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