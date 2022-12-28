Росія і Китай провели навчальні захоплення підводних човнів - ЗМІ

Росія і Китай відпрацювали тренувальні захоплення підводних човнів, завершуючи тижні спільного військово-морського навчання в Східно-Китайському морі, повідомляє Reuters.

Навчання під назвою «Морська взаємодія-2022» тривало 21-27 грудня для Тихоокеанського флоту Росії у водах Чжоушань і Тайчжоу в китайській провінції Чжецзян. Тренінги для військових включали захоплення ворожого підводного човна за допомогою глибинних бомб і артилерійського вогню по імітації військового корабля, - цитує Reuters Міністерство оборони Росії.

Російське міноборони звітувало, кораблі двох країн за підтримки авіації спільно провели пошук підводного човна та здійснили залп реактивними глибинними бомбами. Міністерство також опублікувало відео із зображенням російських і китайських військових кораблів у Східно-Китайському морі, де російські моряки розмовляють китайською мовою зі своїми китайськими колегами, а російські кораблі запускають ракети.

Останнім часом Китай зміцнює зв'язки з Росією. Посадовці прогнозують поглиблення співпраці і на наступний рік. Так, за повідомленням Associated Press , міністр закордонних справ Китаю Ван заявив, що Китай “буде поглиблювати стратегічну взаємодовіру і взаємовигідну співпрацю з Росією”.

“Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримувалися фундаментальних принципів об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги тій чи іншій стороні та не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичної вигоди із ситуації», — сказав Ван Ї. Він також заявив, що Китай “продовжуватиме відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи власним шляхом”, - сказно у заяві МЗС Китаю.

Ван Ї і держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляли телефоном наприкінці минулого тижня. Блінкен обговорив необхідність відповідального управління відносинами США та Китаю та висловив занепокоєння щодо війни Росії проти України та загроз, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності. Ван Ї натомість звинувачує Америку в погіршенні відносин між США і Китаєм, - інформує АР .

В статті використано матеріали АР, Reuters.