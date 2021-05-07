У Держдепі заявили, що успіх та безпеку України гарантуватимуть реформи

Реформи більш, ніж будь-що інше гарантуватимуть успіх та безпеку України, і ця позиція поділяється США та міжнародними фінансовими установами. Про це напередодні заявили високопосадовці Держдепу США, коментуючи для ЗМІ офіційний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України, який відбувся 6-го травня. Текст спілкування зі ЗМІ розміщено на сайті Державного департаменту.

Посадовець наголосив, що США хочуть бачити Україну процвітаючою, щороку надають допомоги на близько 750 мільйонів доларів і хочуть допомати більше, бо саме реформи є запорукою успіху та безпеки України.

У Держдепі відзначили, що у довготерміновій перспективі репутація уряду України, довіра до нього базуватиметься переважно на тому, що він робить всередині країни.

У Держдепі відзначили, що США та G7 мають спільну позицію щодо важливості реформи в Україні "зокрема у сфері копоративного управління". Остання, за словами посадовця, вийшла на перший план "через ситуацією із радою "Нафтогазу".

"Це викликало у нас та у інших, включно із МВФ, занепокоєність щодо реформи судів - іншої сфери у якій має продовжуватись робота, адже вона є однією із складніших сфер", - відзначив посадовець, який також вказав на допомогу надану США Україні у розбудові антикорупційних структур.

Як повідомляється, ці питання піднімались у ході зустрічей Блінкена у Києві у тому числі із лідерами фракцій Ради.

Як заявив посадовець Держдепу, у нього склалося враження, що Верховна Рада "більш професійна, ніж була у ранні роки у сенсі розуміння того, як робити речі".

Державний секретар США Блінкен, підсумовуючи візит до України, назвав його проудктивним.

"США рішучі перед обличчям агресії Росії та у підтримці роботи щодо реформ, які необхідні для забезпечення суверенного, демократичного та заможного майбутнього для України", - написав Блінкен у Twitter.

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