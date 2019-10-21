Українському флоту надійшли американські катери Island – Порошенко

До українського флоту надійшли два американські катери класу Island, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» та п’ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island в рамках американської військової допомоги вже скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів. Приємно бачити успішне завершення наших амбітних домовленостей з американськими союзниками», – написав Порошенко.

Цьогоріч у вересні в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли кількамісячне навчання й підготовку для служби на «Айлендах». Урочистості відбулися на базі Берегової охорони США в місті Балтіморі, штат Меріленд.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), збудовані 1988 року, отримала й Україна – урочиста передача відбулася 27 вересня 2018-го. Україна отримує самі ці катери за програмою «Надлишкового оборонного обладнання» (Excess Defense Articles, EDA) безоплатно.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти пролили світло на бюрократичне затягування процесу отримання катерів з боку української влади та вказали на існування можливої прихованої причини цього, а саме на потенційний комерційний інтерес на той час заводу п’ятого президента України Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», що отримує державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту.

В розслідуванні журналісти виявили, що розв’язати бюрократичну тяганину давно було можливо за допомогою ухвалення окремої постанови Кабінету міністрів України.

12 вересня 2018 року уряд на своєму засіданні проголосував за підписання домовленості із США про передачу американських катерів класу «Айленд» Україні.