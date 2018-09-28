Експерт назвав надуманим зв'язок між затримкою з отриманням катерів із США та роботою "Кузні на Рибальському"

Отримання Україною американських катерів не змінює того факту, що державі конче необхідно будувати власні кораблі того ж класу. Про це заявив дослідник експертного центру Atlantic Council Адріан Каратницький, коментуючи урочистий прийом американських катерів класу Island за участі президента України Порошенка у США та значну критику щодо часу, який знадобився Україні, щоб прийняти дарунок від Америки.

Як відомо, напередодні Петро Порошенко у США взяв участь у церемонії передачі Україні патрульних катерів. Президент назвав подію "віхою у розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами".Серед іншого Порошенко вказав, що катери будуть цеглинкою для підсилення військово-морського союзу між американським та українським народами.

Окремі коментатори побачили у ситуації із передачею катерів привід критично "пройтися" по роботі Порошенка взагалі.

"Мене турбує 2 речі щодо піар-акції Порошенка у Балтиморі: якщо ти президент країни під час війни, то маєш надихати людей прикладом. Припини використовувати свою посаду для збагачення. По-друге, схоже, що він вважає, що ніхто на Заході не буде його критикувати. Але ми пам'ятаємо. Катери мали бути в Україні ще 4 роки тому" , - відзначила експерт аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Гарінг.

"Порошенко міг отримати ці американські човни ще 4 роки тому", - повторив позицію Гарінг Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода". Останній також звернув увагу на те, що президент використав слово "цеглина" на церемонії прийому човнів, з часу побудови яких минуло 30 років.

"Давайте сподіватися, що на воді вони тримаються краще за цеглу", - твітує Міллер.

Говорячи про тривалу затримку із отриманням катерів, критики посилаються на розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу «UA:Перший»). Розслідування вказало, що на перепоні отриманню катерів - запропонованих Україні ще у 2014-му році - тривалий час стояли бюрократичні перепони. Журналісти "Схем" також провели паралелі між затримкою із отриманням американських катерів та українськими проектами патрульних катерів "Гюрза М", які виготовляються на заводі "Кузня на Рибальському, акціонером якого у виданні назвали президента України Петра Порошенка.

Незалежно від того, чи отримала Україна американські катери, слабким українським ВМС потрібна додаткова підмоги для (недоукомплектованого) флоту

"Виходить, що один «Айленд» разом із витратами на транспортування, навчання українських моряків та військове дообладнання обійдеться українському бюджету в середньому в шість разів дешевше, ніж подібний катер зі слабшими характеристиками, але збудований на українському заводі – ймовірно – президентському", - йдеться у розслідуванні.

Між тим Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council, у четвер звернув увагу, що потреба України в сучасному флоті не зводиться до питання буцімто конфлікту між прийомом Україною американських човнів та побудовою власних, співставних з ними.

"Незалежно від того, чи отримала Україна американські катери, слабким українським ВМС потрібна додаткова підмога для (недоукомплектованого) флоту. Некоректно пов'язувати, що це пов'язані фактори (розбудова власних українських проектів та затримка із отриманням американських катерів - прим. ГА). Жменька катерів (із США) не вичерпує потребу у інших катерах того ж класу", - відзначив Каратницький.

Жменька катерів (із США) не вичерпує потребу у інших катерах того ж класу

Днями начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук заявив ЗМІ, що причиною затримки стала бюрократія.

"Самої процедури отримання катерів цих катерів від Міністерства оборони США до Міністерства оборони України не існувало, тому необхідно було робити прецедент", - розповів посадовець.

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