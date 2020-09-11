США планують накласти санкції на владу Білорусі через порушення на виборах, придушення протестів - заступник держсекретаря США

Сполучені Штати Америки повідомили про свої плани запровадження санкцій щодо влади Білорусі через підтасовку на президентських виборах у тій країні та насильницьке придушення протестів. Як відомо, влада Білорусі відкидає звинувачення у підтасовці результатів виборів.

Як у п'ятницю повідомив заступник державного секретаря США Стівен Біґен, Вашингтон очікує, що протягом лічених днів зможе остаточно визначити перелік осіб, які потраплять під санкції. За його словами, санкції США будуть паралельними до аналогічних обмежувальних заходів Європейського Союзу, але США і ЄС не будуть обов’язково чекати одне на одного зі своїми санкціями.

Він наголосив, що США підтримують вимоги опозиційної кандидатки на виборах президента Світлани Тихановської про «справді вільні і чесні президентські вибори, звільнення всіх політичних в’язнів і розслідування злочинів влади проти народу».

Американський дипломат також застеріг, що «керівник Білорусі (чинний президент Олександр Лукашенко – ред.) вдається до насильства, щоб утримати владу, і дедалі більше покладається на підтримку Москви». «Якщо Кремль буде продовжувати йти цим шляхом, він ризикує повернути білоруський народ, який не бачить кривди з боку Росії, проти Москви», – сказав Біґен. Біґен відзначив, що ситуація у Білорусі являє собою боротьбу мирних протестувальників проти безжального диктатора, а не змагання між США та Росією.

Повідомляється, що Біґен також заявив, що Лукашенко більше не має легітимності, і наголосив, що США "не прагнуть керувати опозицією та контролювати опозицію" у Білорусі.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео висловив глибоке занепокоєння повідомленнями про викрадення 7 вересня в Білорусі члена Координаційної ради Марії Колесникової, речника Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова а також спробу їх силового вивезення за кордон до України 8 вересня. Помпео заявив, що Сполучені Штати «в координації з партнерами та союзниками розглядають ввведення додаткових цільових санкцій для того, що притягнути до відповідальності причетних до порушень прав людини та репресій в Білорусі».

Олександр Лукашенко, якого оголосили переможцем виборів на шостий термін поспіль, має 14 вересня зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, який уже висловлював йому підтримку і вимагає у відповідь прискорити тіснішу інтеграцію Білорусі з Росією. Лукашенко заперечує фальсифікації на виборах, а його влада жорстоко придушує протести проти офіційних результатів, які тривають по всій країні щодня без перерв із самого дня виборів 9 серпня. Тим часом цих офіційних результатів не визнають ні білоруська опозиція, ні багато хто на Заході.

Євросоюз нині готує свій список членів керівництва Білорусі, які через заявлену в ЄС причетність до фальсифікацій і до насильства проти демонстрантів мають потрапити під санкції. Але, за повідомленнями, ці санкції наразі блокує Кіпр, який вимагає натомість схожих заходів проти Туреччини через суперечку навколо розвідки Анкарою природних копалин у спірних ділянках у Середземному морі. 12-го вересня державний секретар США Майк Помпео має відвідати Кіпр.

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