Лукашенко застерігає Москву, що «наступною буде Росія»

Олександр Лукашенко скористався своїм інтерв’ю російським державним телевізійним каналам, щоб застерегти про можливість масових виступів проти влади у Росії.

Лукашенко наполягав, що має право залишатися на посаді президента попри масові протести в Білорусі, проти того, що білоруська опозиція назвала фальсифікацією результатів виборів 9 серпня. Для придушення протестів влада Лукашенка використовувала силу та масові затримання.

Провідні країни світу, зокрема США а також ЄС, заявили, що не визнають переобрання Лукашенка і засудили масові арешти й побиття демонстрантів у Білорусі.

Інтерв’ю вийшло в ефір в день, коли повідомили про арешт ще одного члена опозиційної Координаційної ради, що залишався на свободі в Білорусі, Максима Знака.

Напередодні була затримана провідна діячка опозиції Марія Колесникова, яку білоруські спецслужби намагалися депортувати в Україну.

Соратники Колесникової розповіли, що вона порвала власний паспорт і пішки повернулася з прикордонної нейтральної зони назад до Білорусі, де її заарештували.

Олександр Лукашенко сказав, що йому доповіли про інцидент, але не дав чіткого пояснення, чому Колесникова вже кілька днів затримана.

Білоруський правитель вчергове бездоказово стверджував, що білоруські протести спричинені не обуренням білорусів, а «керовані американцями з центру під Варшавою через відомі телеграм канали».

Він сказав, що разом з російськими політичними лідерами дійшов до висновку, що у разі його поразки в Білорусі «наступною буде Росія».

«Ви не розслабляйтесь. У вас також незабаром певні політичні події можуть виникнути і на порожньому місці», - застеріг Лукашенко росіян.

В інтерв’ю він наголошував на спільності Білорусі та Росії, називав себе захисником російської мови, і сказав, що йому за це окремо дякував президент Путін.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео висловив глибоке занепокоєння повідомленнями про викрадення 7 вересня в Білорусі члена Координаційної ради Марії Колесникової, речника Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова а також спробу силового вивезення за кордон до України 8 вересня.

Помпео заявив, що Сполучені Штати «в координації з партнерами та союзниками розглядають ввведення додаткових цільових санкцій для того, що притягнути до відповідальності причетних до порушень прав людини та репресій в Білорусі».

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