Друзям США дозволять купувати зброю у Росії

Сенат США схвалив законодавчі зміни, які дозволять президенту не накладати санкції на країни, які намагаються встановити тісніші відносини з Вашингтоном, але купують зброю в Росії. За це рішення проголосували 87 сенаторів, проти були 10.

Раніше таке ж рішення затвердила Палата представників, тепер цей документ очікуватиме на підпис президента США Дональда Трампа.

Міністр оборони США Джим Маттіс минулого місяця звернувся до Конгресу із запитом про звільнення деяких країн від покарання в межах режиму санкцій. У поширеному 20 липня зверненні до голови сенатського комітету з питань озброєнь Джона Маккейна Маттіс заявив, що Росія має заплатити за свою «агресивну, дестабілізуючу поведінку», але покарання не має застосовуватися до союзників США або інших країн, з якими Вашингтон розвиває зв’язки.

Маттіс стверджує, що таке рішення «буде корисним лише для США та країн, які прагнуть продовжувати відносини у сфері безпеки» з Вашингтоном.

Під час обговорення законопроекту сенатор-демократ Роберт Менендес заявив, що він стурбований тим, що це рішення підірве зусилля США з покарання Росії за її агресивні дії.

Відповідно до чинного нині законодавства щодо санкцій проти Росії, будь-яка країна, яка купує зброю у підсанкційних російських підприємств, ризикує зазнати санкцій з боку Сполучених Штатів. Цей закон має на меті покарання президента Росії Володимира Путіна за анексію українського Кримського півострова в 2014 році, участь у громадянській війні в Сирії та втручання в президентські вибори у США в 2016 році.

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