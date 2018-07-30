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США

Санкції проти Росії залишатимуться – Трамп

  • Голос Америки

Під час прес-конференції з італійським прем’єр-міністром Джузеппе Конте у понеділок президент США Дональд Трамп зазначив, що санкції, запроваджені проти Росії залишатимуться у такому вигляді, у якому вони є зараз.

Італійський прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що необхідно проводити з Росією діалог. «Ми відкриті до діалогу з Росією, - сказав він, - Ми не можемо обирати партнерів, з якими мати справу. Ми мусимо сісти за стіл переговорів і мати діалог з тими, хто насправді є нашими партнерами».

Хоча санкції не можуть бути зняті в одну мить, сказав Конте, італійський уряд буде спостерігати, який вплив санкції мають на бізнеси, що підтримують економічні відносини з Італією.

Також сторони обговорили будівництво Трансадріатичного газопроводу, остання ланка якого, Південний газовий коридор, транспортуватиме газ із Середньої Азії в Західну Європу.

Трамп зазначив, що Італія може бути однією з країн, які беруть участь у проектах, альтернативних російському газопроводу Нордстрім-2. «Ми вже говоримо з Європейським Союзом про будівництво від 9 до 11 портів, яке вони профінансують, і до яких ми зможемо відправляти зріджений газ, який буде потім постачатися в різні частини Європи».

Лідери двох країн провели закриту зустріч в Овальному кабінеті. Раніше Білий дім повідомив, що ці переговори були спрямовані на "співпрацю із врегулювання глобальних конфліктів та сприяння економічному процвітанню по обидва береги Атлантики".

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