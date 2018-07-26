США погрожують санкціями союзнику по НАТО

Затримання пастора Ендрю Брансона погіршило відносини між двома союзниками по НАТО. У відповідь на затримання Брансона адміністрація Трампа посилила тиск на Туреччину з вимогою звільнення американця.

США накладуть великі санкції на Туреччину за тривале затримання пастора Ендрю Брансона, видатного християнина, сім'янина та чудову людину - написав Трамп. ​

Брансона звинувачують у тероризмі та причетності до спроби державного перевороту. Президент США пригрозив Туреччині санкціями через день після того як суд виніс Брансону вирок у вигляді переведення на домашній арешт після 21 місяця за гратами.

"США накладуть великі санкції на Туреччину за тривале затримання пастора Ендрю Брансона, видатного християнина, сім'янина та чудову людину" – написав Трамп у пості в Twitter.

"Він дуже страждає. Цю невинну людину треба терміново звільнити" – заявляє Трамп.

Звільніть пастора Ендрю Брансона прямо зараз або будьте готовими до наслідків - заявив Пенс​

Раніше, віце-президент Майк Пенс спрямував подібну загрозу напряму президенту Туреччини.

"Президенте (Таїпе) Ердогане та турецький уряд, я звертаюсь до вас від імені президента Сполучених Штатів Америки: звільніть пастора Ендрю Брансона прямо зараз або будьте готовими до наслідків" – заявив Пенс на події Держдепу, присвяченій релігійним свободам.

Ані Трамп, ані Пенс не уточнили, про які саме санкції йдеться. Питання також не прокоментували американські законодавці. Втім, заява Пенса вже призвела до падіння курсу турецької ліри відносно американського долара.

Дональд Трамп викликав нові критичні застереження щодо його бачення ролі НАТО і відданості його адміністрації ідеям спільної оборони союзників у Північно-атлантичному альянсі.

В інтерв’ю американському телеканалу Fox News Трамп припустив, що Чорногорія, яку він назвав “малесенькою країною з дуже міцним і дуже агресивним народом”, може спричинити третю світову війну.

Чорногорія, колишня югославська республіка з населенням близько 630 тисяч, минулого року стала 29-тим членом НАТО, проти чого гостро виступала Росія.

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