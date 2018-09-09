В Україні святкують День танкістів

В Україні сьогодні, 9 вересня, святкують День танкістів.

«Вітаю з Днем танкістів! Сьогодні українські воїни-танкісти з честю тримають позиції на cході, демонструючи фантастичний професіоналізм і бойову майстерність у відсічі агресору. Слава нашим захисникам та вічна пам'ять мужнім героям-танкістам, які віддали життя за мирну Україну», – написав президент України Петро Порошенко у Twitter.

«Новим символом танкістів ЗСУ є латна рукавиця з перначем XVI століття. Саме тоді волинська тяжка кіннота під командуванням князя К.Острозького у 1514 році розгромила московитів під Оршею. Зі святом вас, українські танкісти! Ви є справжніми нащадками українських лицарів!», – написав у Twitter начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Це свято є вдячністю українського народу всім, хто у складі підрозділів танкових військ, екіпажів броньованих машин у різні часи карбував героїчну славу та звитягу воїнів-танкістів. З часу, коли перед державою постали надзвичайно складні випробовування з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, українські танкові екіпажі мужньо, впевнено та безстрашно виконували бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту, доводячи свою хоробрість та професіоналізм. Воїни-танкісти сучасних Збройних сил є беззаперечним прикладом для нинішнього покоління захисників. В історію Збройних сил України вписані імена легендарних воїнів-танкістів: Євгена Межевікіна, Василя Божка, Олександра Лавренка, Артема Абрамовича, Олександра Мороза, Ярослава Сидорова, Анатолія Скрицького, Віталія Шевченка, Андрія Бішентеєва, Сергія Ісаєва, Миколи Тишика та багатьох інших героїв. Вічна пам’ять і слава героям-танкістам, які загинули за світле майбутнє нашої Батьківщини», – йдеться у привітанні командувача Операцією об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, якого цитує штаб ООС.

День танкістів в Україні відзначають у другу неділю вересня.

Свято встановлене в Україні «на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних сил України на найкращих традиціях попередніх поколінь», згідно з указом президента України «Про День танкістів» від 29 серпня 1997 року.

На сході України від 2014 року після російської анексії Криму триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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