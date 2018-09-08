Трамп може ввести нові тарифи проти китайських товарів, попри застороги від Apple

Президент США Дональд Трамп заявляє, що готовий запровадити новий пакет митних тарифів, що торкнеться практично всіх китайських товарів. Водночас компанія Apple попередила, що торговельна війна призведе до подорожчання товарів компанії для споживачів у США.

Крім очікуваного запровадження митних тарифів на 200 мільярдів доларів США на імпорт китайських товарів Трамп також заявив, що розглядається можливість запровадження нового пакету мит на 267 мільярдів доларів, що призведе до різкої ескалації торговельної війни з Китаєм, повідомляє The Guardian.

Напруга в економічних відносинах між двома країнами посилилась в суботу, коли було оприлюднено статистичні дані, які засвідчили, що в серпні торговельний профіцит Китаю в двосторонній торгівлі США до рекордних значень.

За перші вісім місяців цього року профіцит Китаю в двосторонній торгівлі США, зріс на близько 15%.

«200 мільярдів доларів про які ми говоримо може бути запроваджено дуже скоро, залежно від того, що станеться. Певним чином, це залежатиме від Китаю, - заявив Трамп, спілкуючись з журналістами на борту свого літака. – І мені неприємно це говорити, але після цього буде 267 мільярдів доларів дуже швидко, якщо захочу. Це повністю змінює рівняння».

Компанія Apple, в свою чергу, в листі до посадовців США попередила, що товари, зроблені в Китаї, включаючи Apple Watch та навушники Air Pods, зростуть в ціні, якщо Трамп запровадить перший пакет мит.

«Нас непокоїть, що від цих митних тарифів насамперед постраждають США і це позначиться на зростанні економіки, конкурентоспроможності, та призведе до зростання цін для американських споживачів», - йдеться в листі компанії Apple.

Нові мита поки не торкнулись iPhone, однак пакет у 267 мільярдів доларів вплине на торгівлю цим пристроєм, який за останній рік забезпечив дві третини надходжень компанії, наголошує видання.

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