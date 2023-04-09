Рухатися вночі і спричинювати хаос в російському тилу - американський генерал у відставці змоделював можливий сценарій для України

Теоретично змоделювавши імовірну тактику поведінки українських військ, колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг озвучив власні міркування щодо ймовірного сценарію дій для протистояння російській агресії.

Хаос у тилу ворога

“Дуже швидко, стрімко просуватись на невеликих ділянках, щоб потрапити у тил російських військ. І створення якомога більшого хаосу у тилу ворога”, - сказав генерал Гертлінг, коли його попросили озвучити, що зробив би він, працюючи на місці українських генералів.

Таке припущення військовий аналітик зробив під час онлайн-дискусії “Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України”, що тривала з ініціативи програми Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.

Підручники з історії розкажуть вам про деякі підрозділи, які були спеціально навчені рухатися вночі

“Сполучені Штати робили це під час Другої світової війни у кількох випадках, - додав Гертлінг. - Я маю на увазі, що підручники з історії розкажуть вам про деякі підрозділи, які були спеціально навчені рухатися вночі”.

За інформацією генерала, Україна має набагато більше можливостей нічного бачення, ніж Росія. Але він також порадив знайти спосіб оволодіти універсальною здатністю нічного бачення для українських військових сил і зокрема для конкретних підрозділів, які зможуть потрапити за лінію фронту для “створення хаосу в російському тилу”. “Я не знаю точних даних розвідки, щоб спрогнозувати, де найкраще атакувати. Але я знаю, що стратегічна мета президента Зеленського – повернути територію, не віддати росії жодного клаптика території”, - сказав генерал Гертлінг.

Проблеми і переваги генерала Залужного

Роздумовуючи на реаліями роботи генерала Валерія Залужного, генерал Гертлінг відзначив, що в очільника ЗСУ наразі “набагато більше проблем”, ніж зазвичай було в інших військових високопосадовців “у звичайному бою”. До цього причетні велика кількість абсолютно нового для підлеглих військових обладнання та пов’язані з цим ланцюжки поставок, тренування у країнах НАТО, розвідувальна інформація.

Суттєвою перевагою для Залужного Гертлінг назвав те (використовуючи неформальну мову), що його ворог [російські війська, - ред.]- “відстій”.

Генерал також зауважив, що У Європі є кілька місць, про які кожного дня, будучи командувачем армії США в Європі, він отримував розвіддані - Придністров’я, Нагорний Карабах, Осетія та Абхазія, Криму та Донбас.

"Путін зацікавлений у безперервних конфліктах"

Гертлінг наголосив, що Путін зацікавлений у безперервних конфліктах, і демократичні сили та уряди повинні уважно за цим стежити.

Якщо Путіну дозволять зберегти “відкушене” у вигляді мирного договору, то, я думаю, це створить проблеми в майбутньому

“Це несправедлива війна. І якщо йому дозволять зберегти “відкушене” у вигляді мирного договору, то, я думаю, це створить проблеми в майбутньому”, - каже Марк Гертлінг.

Генерал дав ще декілька оцінок ситуації в Україні, але на запитання, чим закінчиться війна відповів: “Не знаю. Війна може закінчитися сьогодні або через роки, або в будь-якій точці між цими двома”.

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