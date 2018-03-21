Угруповання Боко Гарам звільнило частину дівчат, викрадених зі школи-інтернату

Міністр інформації Нігерії Лай Мохаммед заявив, що екстремісти угруповання Боко Гарам звільнили дев’яносто одну із ста десяти дівчат, викрадених у північно-східному містечку Дапчі.

Міністр сказав репортерам у середу в столиці Нігерії, що дівчат, разом з одним хлопцем, залишено в різних місцях біля дороги.

Його бюро повідомило, що дівчат звільнено о третій годині вранці завдяки «позалаштунковим зусиллям і при втручанні деяких друзів країни».

Бюро президента країни повідомило, що дівчата вже перебувають у Дапчі, де опрацьовують їх документи. За звільнення дівчат не було заплачено викупу.

Місцеві мешканці повідомили, що екстремісти перевезли дівчат до Дапчі дев’ятьма машинами, залишили їх і від’їхали. Доля решти дівчат невідома.

Угруповання Боко Гарам викрало дівчат зі школи-інтернату 19 лютого.

Радикальне ісламське угруповання викликало міжнародне обурення у 2014 році, коли викрало 276 дівчат зі школи-інтернату в містечку Чібок. Хоча з того часу минули чотири роки, доля деяких із дівчат з Чібок і далі невідома.

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