Трамп у Варшаві наголосив на основних викликах і закликав Росію припинити «дестабілізуючі дії в Україні»

«Ми закликаємо Росію припинити дестабілізуючі дії в Україні та деінде і припинити підтримувати ворожі режими, включаючи Сирію та Іран, а, натомість, приєднатись до спільноти відповідальних країн в боротьбі проти спільних ворогів і захисті самої цивілізації», - сказав президент США Дональд Трамп виступаючи в Варшаві.

Перед лицем нових форм агресії, включаючи пропаганду, фінансові злочини та кібервійну, ми повинні адаптувати наш альянс, щоб ефективно змагатись новими засобами на нових полях битви

Трамп наголосив на основних загрозах, які стоять перед західною цивілізацією, зазначивши: «Захід сьогодні протистоїть силам, які хочуть перевірити нашу волю, зруйнувати нашу впевненість і кинути виклик нашим інтересам. Перед лицем нових форм агресії, включаючи пропаганду, фінансові злочини та кібервійну, ми повинні адаптувати наш альянс, щоб ефективно змагатись новими засобами на нових полях битви».

Трамп підкреслив відданість США зобов’язанням НАТО, окремо відзначивши підтримку принципу колективної безпеки, закладеному в Статті 5 НАТО: «трансатлантичний зв’язок між Сполученими Штатами та Європою – потужний як ніколи».

Він окремо наголосив на загрозі «радикального ісламського тероризму». «Нам протистоїть ще одна репресивна ідеологія, яка прагне експортувати тероризм і екстремізм по всьому світові. Америка та Європа потерпають від однієї терористичної атаки за іншою».

«Під час історичного зібрання в Саудівській Аравії я закликав лідерів 50 мусульманських країн, об’єднатись, щоб протистояти цій загрозі людству, - підкреслив Трамп, зазначивши, - ми маємо об’єднатись проти нашого ворога, щоб позбавити його території, фінансування та будь-якого виду ідеологічної підтримки, яка у них може бути».

«Ми не будемо приймати тих, хто відкидає наші цінності і виправдовує насильство ненавистю», - проголосив він.

Окремо серед основних загроз Трамп відзначив «урядову бюрократію, яка виснажує життєві сили та добробут людей» по обидва боки Атлантики. «Захід досягнув величі не через документообіг та зарегульованість, а тому, що люди могли слідувати за своїми мріями і створювати свою долю. Нам потрібно протистояти силам, які загрожують цим цінностям і шкодять культурі та традиціям, які зробили нас тим, ким ми є».

Виступ Трампа відбувся на площі Красінських на фоні пам’ятника Варшавському повстанню 1944 року, зведеному на честь сотень тисяч польських військових та цивільних громадян, які загинули під час повстання проти нацистів, яке тривало два місяці.

​«Багато поколінь поляків мріяло про вільну, стабільну та безпечну Польщу, - відзначив Трамп, додавши, - наші супротивники приречені не тільки через силу нашого альянсу, міць нашої економіки, нашу потужність вони приречені через те, що ми ніколи не забудемо, хто ми є».

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