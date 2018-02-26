У Нігерії знову викрадено групу учениць середньої школи

Нігерійський ряд підтвердив повідомлення про те, що невідома доля 110 школярок з містечка Дампчі з часу, коли тиждень тому екстремісти угрупованя Боко Гарам атакували їх школу. Хоча органи влади розпочали великомасштабну пошукову операцію, це аж ніяк не заспокоює гніву батьків, що це могло статися вже вдруге.

Інцидент стався у віддаленому північно-східному районі Нігерії. На державну середню для дівчат нападають озброєні чоловіки, як вважається, екстремісти угруповання Боко Гарам. Десятки викрадених дівчат, батьки у розпачі. У містечку жалоба.

Це, в скороченні, перебіг інциденту в містечку Дампчі в переважно сільсько-господарській місцевості в нігерійському штаті Йобе. Інцидент нагадує те, що у 2014 році сталося в населеному пункті Чібок.

Збентеження запанувало після атаки минулого тижня в Дампчі, подібної до атаки в Чібок, але були і деякі відмінності.

У 2014 році реакція з боку уряду була повільною. Цим разом протягом двох діб президент Нігерії Мухаммаду Бугарі повідомив на сторінці у Twitter, що він надсилає до містечка делегацію і доручає збройним силам і поліції знайти пропалих дівчат.

На вулицях Абуджі та Лагоса вийшли протестувальники, вимагаючи реакції з боку уряду.

Протягом вікенду оприлюднено список 105 пропалих дівчат. Нігерійські ВПС розгорнули додаткові літаки, щоб шукати дівчат удень і вночі.

Як сказала громадська активістка, органи влади вдруге не зуміли запобіти викраденню дівчат, але існує надія, що цим разом їх буде знайдено.

Із викрадених 276 школярок у 2014 році, деякі втекли й повернулися додому, частину було звільнено після переговорів, але доля 112 із них і далі невідома.

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