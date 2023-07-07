Німеччина не підтримує передачу Україні касетних боєприпасів 

Німеччина не підтримує надсилання касетних боєприпасів в Україну, - заявила міністерка закордонних справ країни у п’ятницю, 7 липня.

Під час кліматичної конференції у Відні, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати інформацію, що США розглядають надсилання в Україну касетних бомб, Анналена Бербок заявила, що Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM).

“Я бачила ці повідомлення у ЗМІ. Для нас як для держави-учасниці застосовується угода Осло”, - сказала глава МЗС Німеччини, маючи на увазі Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), ухвалену 2008 року. Серед іншого, документ забороняє використання, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

США та Україна не є сторонами цієї конвенції.

Правозахисні організації засуджують касетні боєприпаси через те, що вони часто призводять до вбивства та каліцтва цивільних осіб. Як повідомляв Голос Америки, напередодні правозахисна організація Human Rights Watch закликала США не надавати Україні касетні бомби, а також закликала Україну та Росію припинити використання касетних боєприпасів.

У четвер, 6 липня, в Пентагоні підтвердили, що розглядають питання надання Україні касетних боєприпасів.

“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. ... ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

За даними видання Reuters, вже у п'ятницю, 7 липня, США можуть оголосити новий пакет озброєнь для України, що, серед іншого, включатиме й касетні боєприпаси.