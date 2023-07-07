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  • Голос Америки

Німеччина не підтримує передачу Україні касетних боєприпасів 

Порожній контейнер з касетними боєприпасами, який застряг у землі після військового удару військ Росії на околиці м.Харків. 10 червня 2022 року. Фото: Reuters/Ivan Alvarado

Німеччина не підтримує надсилання касетних боєприпасів в Україну, - заявила міністерка закордонних справ країни у п’ятницю, 7 липня.

Під час кліматичної конференції у Відні, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати інформацію, що США розглядають надсилання в Україну касетних бомб, Анналена Бербок заявила, що Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM).

“Я бачила ці повідомлення у ЗМІ. Для нас як для держави-учасниці застосовується угода Осло”, - сказала глава МЗС Німеччини, маючи на увазі Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), ухвалену 2008 року. Серед іншого, документ забороняє використання, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

США та Україна не є сторонами цієї конвенції.

Правозахисні організації засуджують касетні боєприпаси через те, що вони часто призводять до вбивства та каліцтва цивільних осіб. Як повідомляв Голос Америки, напередодні правозахисна організація Human Rights Watch закликала США не надавати Україні касетні бомби, а також закликала Україну та Росію припинити використання касетних боєприпасів.

У четвер, 6 липня, в Пентагоні підтвердили, що розглядають питання надання Україні касетних боєприпасів.

“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. ... ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

За даними видання Reuters, вже у п'ятницю, 7 липня, США можуть оголосити новий пакет озброєнь для України, що, серед іншого, включатиме й касетні боєприпаси.

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Чи може корупція стати на заваді членству України у НАТО? – коментар Дарії Каленюк. Відео
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Чи може корупція стати на заваді членству України у НАТО? – коментар Дарії Каленюк. Відео

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Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр напередодні саміту НАТО заявила: Україна має провести реформи, аби досягнути таких же стандартів, як і кожна країна НАТО перед вступом до Альянсу.

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Після Болгарії і Чехії Зеленського нині чекають в Туреччині

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган виступає за продовження дії міжнародної домовленості про гарантії безпеки транспортування збіжжя з українських чорноморських портів

Українського президента Володимира Зеленського у п’ятницю очікують в Туреччині, куди він прибуде після переговорів у Болгарії та Чехії.

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Провідною темою переговорів з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом буде доля міжнародної домовленості, досягнутої за посередництва ООН і Туреччини, що гарантує безпеку транспортування збіжжя з українських чорноморських портів, які блокує Росія.

Москва неодноразово заявляла, що та домовленість для неї невигідна, і тепер каже, що виступає проти її продовження після крайнього терміну - 17 липня.

Агенція Reuters, посилаючись на неназваного турецького посадовця повідомляє, що після переговорів з Зеленським Ердоган ймовірно телефонуватиме російському президентові Путіну.

Україна також сподіватиметься, що Туреччина як член НАТО підтримає українське прагнення отримати запрошення на вступ до Альянсу можливо під час саміту наступного тижня у Вільнюсі.

Туреччина, член НАТО з 1952 року, засудила російську війну проти України і заявляє про підтримку Києва, але на відміну від інших країн Альянсу, турецький уряд не долучився до міжнародних санкцій проти Росії.

В той час як в Софії і в Празі пролунала підтримка щодо інтеграції України в альянс, позиція Анкари щодо можливого вступу України в НАТО не оприлюднена.

Туреччина разом з Угорщиною досі не затвердила вступ найновішого члена альянсу - Швеції, закидаючи шведському уряду те, що в Анкарі називають потуранням тероризму.

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Дитяча реабілітація у Львові: історії порятунку. Відео

Дитяча реабілітація у Львові: історії порятунку. Відео
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Дитяча реабілітація у Львові: історії порятунку. Відео

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60 тисяч дітей пройшли через дитячу лікарню Св. Миколая у Львові з 24 лютого 2022-го.

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  • Голос Америки

МЗС Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України до НАТО. Відео

МЗС Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України до НАТО. Відео
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МЗС Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України до НАТО. Відео

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Міністри закордонних справ Великобританії та Польщі вважають, що українці ефективно опанували західну зброю, а отже, це дає Україні право на прискорений вступ до НАТО.

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