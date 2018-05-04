Нобелівську премію 2018 з літератури скасували через секс-скандал

Шведська академія оголосила, що цього року, що не буде визначати лауреата Нобелівської премії в галузі літератури через скандал, спричинений звинуваченнями про сексуальні напади, висунутими проти французького фотографа Жан-Клода Арно - чоловіка поетеси і члена академії Катаріни Фростенсон.

“Це не впливає на присудження Нобелівських премій 2018 року в інших категоріях”, - сказав у п’ятницю голова Фонду Нобеля Карл-Гендрік Гелдін.

Однією з обставин, що додала гостроти скандалу в Шведській академії, стала міжнародна кампанія #MeToo (в Україні також відома як #яНеБоюсьСказати), яка засвідчила масштаби сексуального насильства щодо жінок та підвищила увагу до проблеми у багатьох країнах.

Теперішнє рішення було схвалене з огляду на скорочення складу академії і зменшення довіри громадськості до академії.

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Коли звинувачення щодо Арно стали відомі у листопаді минулого року, троє з 18-ти членів журі подали у відставку. Потім у відставку пішов четвертий, а 12-го квітня це зробила голова академії Сара Даніус.

Згодом, від членства була змушена відмовитися сама пані Фростенсон, і там залишилося лише 11 членів, а для голосувань потрібно принаймні 12.

“Теперішнє рішення було схвалене з огляду на скорочення складу академії і зменшення довіри громадськості до академії”, - сказано в офіційній заяві.

До наступного року Шведська академія хоче поновити членський склад, зміцнити свою репутацію і визначити одразу двох лауреатів у галузі літератури.

Фотограф і культурний діяч Жан-Клод Арно відкинув звинувачення у сексуальних нападах, а також заперечує, що він самочинно і передчасно поширював інформацію про імена лауреатів минулих років.

Арно також керував культурним проектом, який фінансувала академія.

Скандал називають найгіршим з 1901 року, коли премію почали присуджувати.

Єдиний рік, коли премію в галузі літератури не присуджували був 1935 - тоді журі не змогло знайти достойного кандидата.

Нобелівські премії у галузі літератури також не присуджували у роки Першої та Другої світових війн.

Фонд для премії у заповіті 1895 року заснував шведський науковець Альфред Нобель, який відомий зокрема тим, що винайшов вибухову речовину - динаміт.

Традиційно, членів Шведської академії обирають на довічний термін, і вони не можуть подавати у відставку, але можуть відмовлятися від участі.

Тепер шведський король Карл XVI Ґустаф сказав, що змінить правила статуту академії, щоб уможливити заміну членів, які йдуть у відставку.

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