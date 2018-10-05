Нобелівську премію миру отримали борці проти секс-насильства

Нобелівську премію миру в 2018 року отримали Деніс Маквеге та Надія Мурад за їх боротьбу проти використання сексуального насильства як зброї у війні та збройному конфлікті.

Маквеге – гінеколог, який лікував тисячі жінок, які постраждали від згвалтувань та сексуального насильства в Конго.

Мурад – жінка з північного містечка в Іраку Сінджар, яка, з її свідченнями, була секс-рабинею ІДІЛ. В 2016 році, у віці 23 років, вона стала послом доброї волі ООН в боротьбі за гідність жертв торгівлі людьми

"Обидва лауреати зробили надзвичайно важливий внесок задля посилення уваги і подолання таких злочинів війни", - сказала Беріт Рейсс-Андерсен, голова Нобелівського комітету Норвегії.

Деніс Маквеге "присвятив своє життя захисту цих жертв, а Надія Мурад є свідком, яка повідомляє про злочини вчинені стосовно неї та інших", - додала вона.

Рейсс-Андерсен заявила, що Мурад "виявила неабияку мужність розповідаючи про власні страждання і говорячи від імені інших жертв".

В інтерв'ю CNN в 2014 році Мурад описала напад ІДІЛ на її спільноту язіді. "Майже 6500 жінок та дітей язіді було викрадено і біля 5000 зі спільноти було вбито у той день, - заявляла вона. – Вісім місяців вони тримали нас окремо від наших матерів, сестер та братів, деяких з них було вбито, інші зникли".

Мати Мурад та шість її братів було страчено. Мурад та інших неодружених жінок забрали в секс-рабство і передавали різним бойовикам ІДІЛ.

Після втечі з ІДІЛ, лауреат Нобелівської премії Надія Мурад зважилась відкрито говорити про свої страждання.

На Нобелівську премію миру претендував 331 кандидат – це друга за величиною кількість за часи існування премії. З них 216 осіб і 115 – організацій, пише CNN.

Дивіться також: Сенат США ухвалив резолюцію щодо Голодомору як геноциду. Інтерв'ю з послом Валерієм Чалим