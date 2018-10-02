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Американець, француз і канадійка отримали Нобеля з фізики

  • Голос Америки
Члени Нобелівського Комітету з фізики перед екраном з портретами переможців

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Троє науковців виграли Нобелівську премію з фізики за дослідження лазерів.

Артур Ешкін зі США отримав половину призу, який загалом складає біля 1,01 мільйона доларів. Іншу половину розділили між собою Дерар Муру з Франції та канадійка Донна Стрікленд.

Стрікланд є першою жінкою – лауреатом Нобелівської премії за останні три роки і лише третьою жінкою, яка отримала Нобелівську премію у фізиці. Першою була Марі Кюрі в 1903 році

Шведська королівська академія наук відзначила 96-річного Ешкіна за розробку "оптичних пінцетів", які можуть брати невеличкі частинки, наприклад, віруси, не пошкоджуючи їх.

Стрікланд та Муру працювали над розробкою лазерних імпульсів, які можуть отримати широке застосування в промисловості та медицині.

Стрікланд є першою жінкою – лауреатом Нобелівської премії за останні три роки і лише третьою жінкою, яка отримала Нобелівську премію у фізиці. Першою була Марі Кюрі в 1903 році.

"Очевидно, потрібно відзначати жінок-фізиків, адже ми є. Сподіваюсь, що з часом цей поступ прискориться, можливо", - наголосила Стрікланд під час телефонної розмови з Академією після оголошення про приз.

В середу буде оголошено про присудження Нобелівської премії з хімії, а премію миру – в п'ятницю. Премія з економіки стоїть осторонь і буде оголошена 8 жовтня.

В понеділок Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили науковцям, які відкрили метод лікування раку через вплив на імунну систему.

Науковці Джеймс Еллісон та Тасуку Гонджо
Науковці Джеймс Еллісон та Тасуку Гонджо

Наша імунна система може вирізняти мутації ракових клітин. Однак, реакція імунної системи проти раку, зазвичай, є надто слабкою, пише NewScientist.

Американець Джеймс Еллісон та японець Тасуку Гонджо, працюючи окремо, відкрили протеїни, які сповільнюють роботу імунної системи, а потім відкрили, що усунення цих сповільнень дозволить імунній системі атакувати ракові клітини.

Імунотерапія вважається одним з найбільш багатообіцяючих напрямків досліджень в цій сфері.

Гонджо почав працювати над темою раку, коли був в лікарем-інтерном в 1960-х і від раку помер студент, який з ним навчався. "Моєю мрією стало вилікувати рак", - сказав він журналу ​New Scientist в 2016 році.

Гонджо відкрив протеїн PD-1 в 1992 році і встановив, що його нейтралізація активізує імунну систему у мишей. Потім від відкрив, що ракові клітини часто виробляють інший протеїн, який взаємодіє з PD-1.

На початку роботи, Гонджо було дуже складно переконати фармацевтів користуватись цими відкриттями. Тепер інгібітори PD-1 використовуються для зменшення пухлин більш ефективно, ніж хіміо -, або радіотерапія і з меншими побічними наслідками.

Джеймс Еллісон, працюючи в США, відкрив ще один протеїн CTLA-4 і встановив, що блокування його антитілами посилює активність імунних клітин.

Ніколи не думав, що моє дослідження піде в цьому напрямку", - заявив Еллісон. Він заявив, що зустрічати пацієнтів, які отримали переваги від його роботи є "чудовим емоційним привілеєм". "Вони є живим доказом сили базової науки, того, що потрібно слідувати за своїм бажанням вчитись і розуміти, як щось працює".

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