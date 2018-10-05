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Попит на нафту підтримуватиме споживання пластику, каже Міжнародне енергетичне агентство

Добровольці сортують пластикові пляшки на пункті збору для переробки на Тайвані 16 липня 2018 р.

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Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency - IEA) звертає увагу на те, що попри кампанії урядів, спрямовані на зменшення викидів від нафти й газу, попит на нафту у світі зберігатиметься завдяки нафтохімічній індустрії.

Нафтохімічна галузь є однією з тих, що залишаються непомітними у ході глобальних дискусій про енергію...
Фатіг Бірол, виконавчий директор IEA

Фахівці базованої у Парижі установи дійшли висновку, що теперішні намагання деяких країн зменшити обсяги пластику, що перетворюється на сміття, навряд чи вплинуть на прогнозоване збільшення виробництва і споживання пластику у розвиткових країнах.

Агентство підкреслює у новому звіті, що зараз людство повністю залежить від нафти й газу не лише тому, що це незамінні джерела пального для транспорту і палива для електростанцій, але й з огляду на щораз більше використання пластику й добрив, які є продуктами нафтохімії.

IEA вказує, що штучні азотні добрива гарантують вирощування половини харчів у світі.

Автори дослідження вважають, що швидке зростання економік Індії та Китаю гарантуватиме зростання попиту на нафту, і принаймні до 2050 року провідною галуззю нафтохімії буде виробництво пластмас.

“Нафтохімічна галузь є однією з тих, що залишаються непомітними у ході глобальних дискусій про енергію, і нема сумнівів, що та галузь буде ключовим джерелом попиту на нафту упродовж багатьох майбутніх років”, - цитує виконавчого директора IEA Фатіга Бірола агентство Reuters.

За підрахунками фахівців станом на 2030 рік нафтохімія забезпечуватиме понад третину глобального зростання попиту на нафту, а до 2050 року ця частка сягне майже 50%.

Міжнародне енергетичне агентство також повідомляє, що нафтохімічні підприємства особливо у США із готовністю використовують природній газ, видобування якого зі сланцевих пластів в Америці зросло в останні роки.

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